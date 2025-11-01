10 tys. lat temu w Chiny uderzyła asteroida z siłą 40 bomb atomowych

Naukowcy odkryli potężny krater uderzeniowy w prowincji Guangdong na południu Chin. Badania wykazały, że powstał on około 10 tys. lat temu w wyniku uderzenia asteroidy z ogromną siłą. Porównuje się ją do 40 bomb atomowych. Krater Jinlin ma 900 metrów średnicy i jest efektem kosmicznej skały o wielkości zaledwie około 30 metrów.

Na Ziemi istnieją różne kratery uderzeniowe, które są pozostałością po zderzeniu z asteroidami. W Chinach odkryto dotychczas pięć takich struktur i tylko jedna z nich znajduje się w południowej części Państwa Środka. To krater Jinlin, który powstał w wyniku potężnej kolizji z kosmiczną skałą.

Krater Jinlin powstał po uderzeniu asteroidy z siłą 40 bomb atomowych

Naukowcy zbadali krater JInlin i ustalili, że jest on pozostałością po uderzeniu w Ziemię dużej asteroidy. Miało to miejsce około 10 tys. lat temu, gdy ludzkość znajdowała się w rozkwicie. Jest on zlokalizowany w prowincji Guangdong na południu Chin.

Sam krater położony w pobliżu miasta Zhaoqing ma około 900 metrów średnicy i ma postać pochylonej misy. Tak wielka struktura powstała w wyniku zderzenia z asteroidą o wielkości zaledwie około 30 metrów. Może wydawać się, że to niewiele, ale meteoryt, który doprowadził do katastrofy tunguskiej, był niewiele większy.

Obszar górzysty z wyraźnie zaznaczonym kraterem uderzeniowym pośród wzgórz, przez dolinę przepływa rzeka, a w prawym górnym rogu znajduje się powiększony fragment terenu z zaznaczeniem krateru.
Krater Jinlin powstał w Chinach około 10 tys. lat temu w wyniku uderzenia dużej asteroidy.Yin et al. 2024, Matter and Radiation at Extremesmateriał zewnętrzny

Uderzenie było tak duże, że jego siłę porównuje się do energii równej 600 tys. ton trotylu, a więc 40 bomb atomowych zrzuconych w jedno miejsce. Była to ogromna katastrofa w ujęciu lokalnym, która miała wpływ na środowisko oraz okoliczny krajobraz.

W Chinach odkryto tylko pięć podobnych kraterów

Ziemia w całej swoje historii była smagana przez asteroidy wielokrotnie, ale w rzeczywistości niewiele tych formacji zachowało się do dzisiejszych czasów. Dotychczas na całym świecie potwierdzono tylko około 200 kraterów uderzeniowych, bo większość z nich uległa zniszczeniu w wyniku erozji i innych procesów. W Chinach odkryto ich tylko pięć.

Poprzednie cztery nie były zlokalizowane na południu Chin, a w innym regionie Państwa Środka - w północno-wschodniej części kraju. Wśród nich są: krater Baijifeng w prowincji Jilin, który został zidentyfikowany w 2023 r. oraz Hailin w prowincji Heilongjiang, odnaleziony zaledwie w zeszłym roku.

Krater Jinlin również na pierwszy rzut oka nie przypomina takiej formacji. Jest on pokryty głównie granitową glebą powstałą w wyniku wietrzenia i fragmentów granitu. Naukowcy przebadali znalezione tam próbki kwarcu i te dały ostateczny dowód na pochodzenie struktury w prowincji Guangdong.

