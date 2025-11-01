Na Ziemi istnieją różne kratery uderzeniowe, które są pozostałością po zderzeniu z asteroidami. W Chinach odkryto dotychczas pięć takich struktur i tylko jedna z nich znajduje się w południowej części Państwa Środka. To krater Jinlin, który powstał w wyniku potężnej kolizji z kosmiczną skałą.

Krater Jinlin powstał po uderzeniu asteroidy z siłą 40 bomb atomowych

Naukowcy zbadali krater JInlin i ustalili, że jest on pozostałością po uderzeniu w Ziemię dużej asteroidy. Miało to miejsce około 10 tys. lat temu, gdy ludzkość znajdowała się w rozkwicie. Jest on zlokalizowany w prowincji Guangdong na południu Chin.

Sam krater położony w pobliżu miasta Zhaoqing ma około 900 metrów średnicy i ma postać pochylonej misy. Tak wielka struktura powstała w wyniku zderzenia z asteroidą o wielkości zaledwie około 30 metrów. Może wydawać się, że to niewiele, ale meteoryt, który doprowadził do katastrofy tunguskiej, był niewiele większy.

Krater Jinlin powstał w Chinach około 10 tys. lat temu w wyniku uderzenia dużej asteroidy. Yin et al. 2024, Matter and Radiation at Extremes materiał zewnętrzny

Uderzenie było tak duże, że jego siłę porównuje się do energii równej 600 tys. ton trotylu, a więc 40 bomb atomowych zrzuconych w jedno miejsce. Była to ogromna katastrofa w ujęciu lokalnym, która miała wpływ na środowisko oraz okoliczny krajobraz.

W Chinach odkryto tylko pięć podobnych kraterów

Ziemia w całej swoje historii była smagana przez asteroidy wielokrotnie, ale w rzeczywistości niewiele tych formacji zachowało się do dzisiejszych czasów. Dotychczas na całym świecie potwierdzono tylko około 200 kraterów uderzeniowych, bo większość z nich uległa zniszczeniu w wyniku erozji i innych procesów. W Chinach odkryto ich tylko pięć.

Poprzednie cztery nie były zlokalizowane na południu Chin, a w innym regionie Państwa Środka - w północno-wschodniej części kraju. Wśród nich są: krater Baijifeng w prowincji Jilin, który został zidentyfikowany w 2023 r. oraz Hailin w prowincji Heilongjiang, odnaleziony zaledwie w zeszłym roku.

Krater Jinlin również na pierwszy rzut oka nie przypomina takiej formacji. Jest on pokryty głównie granitową glebą powstałą w wyniku wietrzenia i fragmentów granitu. Naukowcy przebadali znalezione tam próbki kwarcu i te dały ostateczny dowód na pochodzenie struktury w prowincji Guangdong.

