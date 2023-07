Android Auto - wygoda i bezpieczeństwo

Android Auto ma poprawić nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwa jazdy. Dzięki temu kierowca może odbierać i wykonywać telefony, odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe oraz obsługiwać multimedia poprzez polecenia głosowe. Android Auto powoduje, że kierowca poświęca używaniu smartfona minimalną ilość uwagi, może więc się skupić na bezpiecznym prowadzeniu samochodu.

Smartfona kierowca podłącza do komputera pokładowego poprzez kabel USB lub bezprzewodowo. System jest prosty do konfiguracji, interfejs przyjazny dla użytkowników. Duże ikony aplikacji ułatwiają korzystanie ze smartfona, a polecenia głosowe pozwalają kierowcy trzymać ręce na kierownicy. Android Auto został opracowany przez Google.

Google poprawiło Android Auto

Użytkownicy Android Auto narzekali na funkcjonalność GPS. Używanie go na ekranie komputera samochodowego automatycznie odcinało możliwość korzystania z Google Maps w telefonie. Z kolei mapy wyświetlane na ekranie komputera samochodowego traciły kilka funkcji, na przykład nie pokazywały szacowanego czasu przybycia na miejsce. Miało to na celu prawdopodobnie zmniejszenie liczby czynników rozpraszających kierowcę podczas jazdy tak, by mógł on się w pełni skupić na prowadzeniu auta.

Wielu użytkowników nie było zadowolonych z takiego rozwiązania. Pojawiały się apele do Google, aby znieść to ograniczenie. Co ciekawe Google na pewien czas je wyłączyło, ale z czasem uciążliwa funkcja powróciła.

Teraz użytkownicy Reddit zauważyli, że to ograniczenie w Android Auto zostało całkowicie zniesione. Oznacza to, że można korzystać z Google Maps jednocześnie na komputerze samochodowym i w smartfonie, w którym pojawia się więcej informacji na temat odbywanej podróży. Dzięki temu pasażerowie mogący korzystać w czasie jazdy z Google Maps w smartfonie, mogą widzieć i przekazywać kierowcy szczegóły dotyczące podróży.

