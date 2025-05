Każdy obywatel może sprawdzić, gdzie może zagłosować i do której Obwodowej Komisji Wyborczej ma się udać.

W takim wypadku na ratunek przychodzi aplikacja mObywatel . Przede wszystkim sprawdź, czy aplikacja w twoim telefonie jest zaktualizowana do wersji 4.56.0 lub nowszej. Możesz skorzystać również z mObywatela w przeglądarce.

Zaloguj się w usłudze i przejdź do sekcji "Wybory", a następnie wybierz "Twoje dane w rejestrze". Tam wyświetlą się wszystkie informacje o tym, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.

Aby oddać ważny głos w wyborach prezydenckich 2025, musisz stawić się w dniu wyborów, 1 czerwca 2025 w przypisanej komisji wyborczej . Jeśli posiadasz zaświadczenie o prawie do głosowania, nie ma znaczenia, w którym lokalu wyborczym głosujesz. Komisja wyborcza zweryfikuje twoją tożsamość na podstawie dokumentu z aktualnym zdjęciem.

Może być to dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa lub legitymacja studencka. Dokument może być nieważny, liczy się, by zdjęcie na nim było aktualne. Dzięki temu komisja zweryfikuje twoją tożsamość. Może się to również odbyć mDowodem w aplikacji mObywatel.