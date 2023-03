Klik i zmieniasz wszystko. Tej opcji na YouTube na pewno nie znaliście

Ilona Dobijańska Aplikacje

Dość często zdarza mi się oglądać filmy na YouTubie w innym języku niż polski czy angielski. Nie zmienia to faktu, że wolałabym wiedzieć, o czym mówią do mnie twórcy. Wtedy — nikogo tym nie zdziwię — niezwykle przydatne okazują się napisy. Większość z nas najpewniej wie, jak one wyglądają. Białe na półprzezroczystym czarnym tle, bez udziwnień, ich forma jest dość standardowa. Ale jak się okazuje, wcale nie musi taka być, bo w prosty sposób możemy je zmodyfikować.

Zdjęcie YouTube umożliwia modyfikację napisów. Klik i zmieniasz, co tylko chcesz! / 123RF/PICSEL