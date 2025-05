Test Samsung HW-Q930F. Soundbar o wielu możliwościach.

Samsung HW-Q930F to nowy soundbar z flagowej serii Q, który został zaprezentowany na początku roku w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas. Na jego debiut musieliśmy poczekać do teraz. Urządzenie jest już dostępne w sklepach. Jak się spisuje i co nowego wprowadza w porównaniu do modelu HW-Q930D?

Zawartość opakowania soundbara Samsung HW-Q930F

Samsung HW-Q930F to niemal flagowy soundbar Koreańczyków z nowej serii. Więcej możliwości oferuje tylko model HW-Q990F. W zestawie z urządzeniem znajduje się listwa dźwiękowa, subwoofer oraz dwa głośniki tylne. Jest też pilot zdalnego sterowania oraz zestaw kabli i wśród nich znajduje się jeden przewód z końcówkami HDMI.

Sama listwa dźwiękowa na pierwszy rzut oka przypomina poprzednią. Jednak w przypadku głośnika niskotonowego od razu w oczy rzuca się nowy design. Producent zdecydował się przeprojektować ten element zestawu i jest on znacznie mniejszy. W zasadzie jest to sześcian zamknięty w obudowie o długości krawędzi około 25 cm. Bardziej kompaktowe rozmiary sprawiają, że zmieści się w bardziej ciasnych przestrzeniach.

Subwoofer znajdujący się w zestawie z HW-Q930F jest znacznie mniejszy względem poprzednika. Dawid Długosz INTERIA.PL

Podłączenie całego zestawu jest bardzo proste. Poszczególne głośniki komunikują się drogą bezprzewodową, a więc w zasadzie pozostaje rozstawić elementy i znaleźć cztery wolne gniazdka.

Soundbar zgodny z platformą Samsung SmartThings

Jeszcze przed wstępną konfiguracją nowego soundbara warto pobrać na telefon aplikację Samsung SmartThings. Nie jest ona niezbędna, ale ułatwia połączenie urządzenia z telewizorem, a ponadto daje wygodny dostęp do wielu funkcji.

Po włączeniu soundbara należy dotknąć komunikat ze SmartThings o znalezieniu nowego urządzenia i następnie wykonać kilka prostych kroków. Następnie należy skorzystać z przycisków parowania umieszczonych na pozostałych elementach zestawu (subwoofer i głośniki satelitarne), co pozwoli na ich połączenie z listwą.

Dzięki SmartThings nie tylko szybko dodamy nowy soundbar, ale też uzyskamy dostęp do wielu jego funkcji. Dawid Długosz INTERIA.PL

SmartThings to niezastąpiony kompan soundbarów Samsunga. Z jej pomocą można na przykład szybko i wygodnie przeprowadzić aktualizację firmware, co w innym przypadku będzie wiązało się z koniecznością instalacji z poziomu klucza USB. Poprzez aplikację jest to dużo prostsze.

Samsung HW-Q930F to dużo trybów dźwiękowych

Soundbar Samsung HW-Q930F obsługuje wiele standardów audio. Nowa listwa dźwiękowa wspiera wielokanałowy dźwięk przestrzenny w formacie 9.1.4. Takie połączenie sprawia, że użytkownik jest wręcz otoczony dźwiękiem, który napływa z różnych stron. Cztery kanały odpowiadają za rozprowadzanie audio do góry, które następnie trafia do użytkownika. Efekty są naprawdę świetne i z pewnością zadowolą miłośników dobrych brzmień.

W zestawie z soundbarem Samsung HW-Q930F znajdują się także dwa dodatkowe głośniki. Dawid Długosz INTERIA.PL

Następnie mamy wsparcie dla Dolby Atmos. To format dźwięku, który wspierają np. popularne serwisy streamingowe i w ten sposób można doświadczać w trakcie oglądania naprawdę dobrej jakości przestrzennego audio. Co ważne, w Samsungu HW-Q930F obsługa odbywa się drogą bezprzewodową. Nie trzeba więc podłączać telewizora kablem HDMI.

Soundbar idealny dla telewizora firmy Samsung

Nie ukrywajmy, ale największy pożytek z HW-Q930F będą mieli ci użytkownicy, którzy mają telewizor marki Samsung. Najlepiej jak najnowszy, bo wtedy można liczyć na najwięcej dodatkowych funkcji. Pierwszą z nich jest Q-Symphony, którą testowałem w połączeniu z modelem The Frame.

Soundbar Samsung HW-Q930F. Dawid Długosz INTERIA.PL

Q-Symphony to jedna z ciekawszych technologii Samsunga. Pozwala ona na współpracę listwy dźwiękowej z głośnikami telewizora. W ten sposób dźwięk jest idealnie synchronizowany i jest wykorzystana maksymalna liczba kanałów. Funkcja działa naprawdę dobrze i z pewnością warto z niej korzystać w połączeniu z nowszym telewizorem koreańskiej marki.

Na uwagę zasługuje również Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro. To funkcja, która odpowiada za rozpoznawanie otoczenia i na tej podstawie dostosowywany jest brzmienie. Kolejna opcja, której warto dać szansę, ale w tym przypadku sprawdzi się raczej w większych pomieszczeniach, a nie małych pokojach.

Soundbar HW-Q930F najwięcej możliwości oferuje w połączeniu z nowymi telewizorami marki Samsung, Dawid Długosz INTERIA.PL

W zestawie jest też pilot zdalnego sterowania, który pozwala sterować nie tylko listwą dźwiękową, ale również telewizorem Samsunga. W ten sposób można to robić z poziomu uniwersalnego gadżetu i pozbyć się z salonu czy sypialni zbędnych pilotów.

W zestawie jest pilot zdalnego sterowania, który pozwala także na kontrolowanie telewizora. Dawid Długosz INTERIA.PL

Nowa listwa dźwiękowa marki Samsung oferuje różne inne funkcje

Samsung HW-Q930F daje dostęp także do innych funkcji. Są to na przykład Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro, co pozwala na wzmocnienie dialogów i ta opcja z pewnością przyda się podczas seansów filmowych. Natomiast dźwięk z tylnych głośników będzie odpowiedni wieczorem, co pozwala na cieszenie się dobrej jakości audio przy niskiej głośności. Na przykład w momencie, gdy inni domownicy już śpią.

Nie w sposób nie wspomnieć także o funkcji bezprzewodowego przesyłania dźwięku z innych urządzeń. Soundbar wspiera Google Cast, Spotify Connect czy AirPlay 2. Ten ostatni standard docenią właściciele sprzętów Apple.

Użytkownicy sprzętów Apple z pewnością docenią wsparcie dla AirPlay. Dawid Długosz INTERIA.PL

Producent mógł jednak pomyśleć o większej liczbie złączy HDMI. Na listwie nadal znajdują się tylko dwa porty tego typu (jeden z eARC). Jest też USB, ale to interfejs serwisowy. Pewnym dodatkiem dla wybranej grupy użytkowników może być też wsparcie dla asystentów głosowych, jak na przykład Amazon Alexa.

Czy warto kupić soundbar Samsung HW-Q930F?

Odpowiedź na to pytanie warto rozdzielić. Jeśli macie telewizor Samsunga, który chcecie uzupełnić listwą dźwiękową o dużych możliwościach i dobrej jakości audio, to odpowiedź brzmi: tak. Pod warunkiem że nie przeszkadza wam wysoka cena na poziomie ponad 4 tys. zł. Jednak wymiana zeszłorocznego HW-Q930D na nowy raczej nie znajdzie uzasadnienia, ale starszego lub z niższej serii pewnie tak. Pod uwagę warto wziąć także zakup drugiego z wymienionych modeli, gdyż można go nabyć już za około 2,5 tys. złotych, a oferuje niemalże to samo.

Samsung HW-Q930F to także godna polecenia propozycja dla osób, które nie mają telewizora koreańskiej marki, a innej firmy. One również nie będą zawiedzione jakością dźwięku, ale w tym przypadku trzeba się liczyć z brakiem pewnych funkcji, jak na przykład wspomnianego Q-Symphony. Zawsze można rozejrzeć się także za flagowym modelem HW-Q990D z 2024 r., który w podobnej cenie zaoferuje dwa dodatkowe kanały.

