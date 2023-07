Twitter stał się niemal takim kuzynem, który miał wielkie plany, ambicje i zdecydowanie zbyt duże ego, i gdzieś tam w głębi duszy liczyła na niego cała rodzina, ale okazało się, że tylko zamiary były dobre, wykonanie już znacznie gorsze, ostatecznie wtopił dużo pieniędzy, a przed Wigilią następuje rodzinna kłótnia, kto ma zająć miejsce obok niego, bo przecież nikt go nie lubi, ale głupio go wyprosić.

Zapewne nie to miał w głowie Elon Musk, gdy kupował popularną platformę. Nie myślał też pewnie o stratach, jakie aplikacja będzie przynosiła. Od czasu nabycia serwisu, regularnie wprowadzane były modyfikacje, które coraz mniej podobały się użytkownikom. Około pół roku temu firma Twitter Inc. została wchłonięta przez X Corp., jednak nadal w apce wykorzystywano znaną większości identyfikację wizualną. Najwyraźniej przyszła pora na większą zmianę. Jak ogłosił na Twitterze Musk, to koniec niebieskiego ptaka.

Ten ptak odleciał. Pora na "X"

Przedsiębiorca powiedział, że logo Twittera zastąpi... "X". Tak ma się również zmienić nazwa aplikacji, nie będziemy też mówić o "tweetach" — Musk zapytał, jakim słowem powinno się to zastąpić. Zaznaczył, że jeśli otrzyma wystarczająco dobrze wyglądające logo na czas, zmiana nastąpi już w poniedziałek na całym świecie.