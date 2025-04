Masz konto w ING i iPhone'a? To może cię zainteresować!

Nie jest żadną tajemnicą, że operator BLIKA, PSP, chce wprowadzić zbliżeniową funkcję na smartfony z iOS-em jak najszybciej, jednak nic nie było pewne. Teraz wiadomo, że prace nad nowym mechanizmem są intensywne, chociaż to nie oznacza, że usługa jest już dostępna. Podkreślono, że bank jest na etapie planowania wprowadzenia do swojej oferty nowych rozwiązań. Na razie ING jako pierwszy bank w Polsce chce wdrożyć zbliżeniowego BLIKA, jednak nie zdradzają szczegółów.

Co to jest BLIK?

Jest to metoda płatności, która oferuje natychmiastową i bezpieczną transakcję. Nie potrzebujesz karty płatniczej ani portfela, wystarczy, że masz smartfon z dostępem do internetu i aplikację swojego banku.

Kod BLIK to jednorazowy, 6-cyfrowy kod, który twoja aplikacja bankowa może wygenerować i ważny jest dwie minuty. W tym czasie możesz przepisać go do strony z płatnością online i błyskawicznie dokonać zapłaty. Po upływie czasu będziesz musiał wygenerować kod jeszcze raz.