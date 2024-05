BLIK zbliżeniowy trafi na kolejne telefony. Trwają prace

Telefony mające moduły NFC pozwalają na płatności zbliżeniowe. Podobną usługę oferuje klientom Polski Standard Płatności. Jest nią BLIK zbliżeniowy, który to jednak nie jest dostępny na smartfonach jednej z popularnych marek. Mowa o iPhone'ach.

BLIK zbliżeniowy trafi na iPhone'y

Unia Europejska wymusiła niedawno na Apple zmiany, których celem jest m.in. zaprzestanie ograniczania użytkowników do ekosystemu firmy. Dlatego gigant z Cupertino musi udostępnić pewne rozwiązania dla deweloperów i finalnie skorzystamy na tym my, czyli klienci. Wśród nich jest dostęp do NFC.

Apple uniemożliwiało dostęp do NFC na iPhone'ach. Dlatego w telefonach z iOS nie pojawiły się dotychczas alternatywne sposoby na płatności zbliżeniowe. Użytkownicy muszą korzystać z Apple Pay. Jest to bezpieczna i wygodna usługa, ale z drugiej strony wyboru nie ma. Teraz ulega to zmianie.

Apple finalnie otworzyło także NFC i zamierza to wykorzystać Polski Standard Płatności, który sprawuję pieczę nad BLIK-iem.

W dokumentacji API iOS dla deweloperów pojawiła się możliwość dostępu do anteny NFC i obecnie jesteśmy w trakcie prac mających na celu umożliwienie bankom zaoferowania płatności zbliżeniowych BLIK klientom, którzy korzystają z iPhone'ów. wyjaśnia Polski Standard Płatności

To dobra wiadomość dla użytkowników iPhone'ów, którzy wkrótce, zamiast Apple Pay, będą mogli płacić zbliżeniowo BLIK-iem. Druga metoda nie wymaga podawania danych kart płatniczych i wspiera metody z zakresu autoryzacji z użyciem rozwiązań biometrycznych. Ma jednak pewne minusy.

BLIK zbliżeniowy tylko w zgodnych aplikacjach banków

BLIK zbliżeniowy do działania wymaga zgodnej aplikacji jednego z banków, które obsługują taką metodę. Na razie wspiera ją tylko sześć instytucji finansowych. Są to Alior Bank, Bank Millenium, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska.

Płatności dokonywane BLIK-iem zbliżeniowym przypominają inne podobne rozwiązania. W celu zapłacenia trzeba tylko zbliżyć telefon do terminala, a autoryzacja odbywa się z użyciem PIN-u lub funkcji biometrycznej. Na razie nie wiadomo, kiedy użytkownicy iPhone'ów otrzymają dostęp do takiej opcji. Biorąc jednak pod uwagę, że pewne prace w tym kierunku już trwają, to pewnie nie potrwa to zbyt długo.