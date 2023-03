Słyszysz? To muzyka klasyczna w nowej apce Apple Music Classical

Apple Music Classical nie będzie na starcie oferowało odtwarzania w trybie offline, ale słuchanie utworów powinno odbywać się na zupełnie innym poziomie dzięki dźwiękowi przestrzennemu — oczywiście pod warunkiem, że mamy odpowiednie słuchawki.

Apple Music Classical pozwala szybko i łatwo znaleźć dowolne nagranie w największym na świecie katalogu muzyki klasycznej, dzięki w pełni zoptymalizowanemu wyszukiwaniu, a słuchacze mogą cieszyć się najwyższą dostępną jakością dźwięku i doświadczać wielu ulubionych klasycznych utworów w zupełnie nowy sposób, dzięki wciągającemu dźwiękowi przestrzennemu napisało Apple w komunikacie prasowym.

W aplikacji mamy też odnaleźć listy odtwarzania (firma mówi o setkach), ekskluzywne albumy (tych będą tysiące), biografie kompozytorów ze szczegółowymi danymi, a także przewodniki po kluczowych utworach. Z Apple Music Classical powinni więc ucieszyć się nie tylko ci, którzy regularnie słuchają tego typu muzyki, ale również ci, którzy chcieliby się z nią oraz jej wykonawcami zapoznać.

Apple Music Classical. Kiedy posłuchamy muzyki klasycznej w nowej apce?

Apple Music Classical będziemy mogli pobrać z App Store 28 marca. Jak można się było spodziewać, na początku Apple Music Classical będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników systemu iOS. Będzie wspierać iOS 15.4 oraz jego nowsze wersje, a skorzystamy z niego wszędzie, gdzie dostępne jest Apple Music. Dostęp do aplikacji będzie dołączany do standardowej subskrypcji tej usługi. Firma ma jednak również dobre wieści dla użytkowników telefonów z Androidem — w przyszłości będą oni mogli również posłuchać klasyki w apce. Kiedy? "Wkrótce", cokolwiek to znaczy. Nieco później użyją jej także mieszkańcy Chin, Japonii, Korei oraz Tajwanu.