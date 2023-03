Na pierwszym miejscu stoi dumnie iPhone 13, który aż do września był najczęściej kupowanym telefonem. Drugie miejsce zajmuje iPhone 13 Pro Max, trzecie natomiast przypadło iPhone’owi 14 Pro Max, który na rynku ukazał się właśnie we wrześniu i wtedy też to on stał się najczęstszym wyborem konsumentów przez kilka następnych miesięcy.

Miejsce czwarte należało się — uwaga, bo na sekundę odchodzimy od firmy Apple — Samsungowi Galaxy A13. I wracamy do jabłek, ponieważ piąte miejsce zajmuje iPhone 13 Pro. Pozycja szósta przypadła iPhone’owi 12, siódma natomiast iPhone’owi 14 (telefon ten okazał się z kolei najlepiej sprzedającym telefonem w grudniu). Na miejscu ósmym znajdziemy iPhone’a 14 Pro (który tak jak 14 i 14 Pro Max wyszedł we wrześniu 2022 roku), na dziewiątym iPhone SE, także z 2022 roku. Miejsce dziesiąte przypadło Samsungowi Galaxy A03.

Co ciekawe, Samsungi, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, to modele klasy podstawowej, które nie mają łączności 5G. Oba te telefony radziły sobie dobrze na rynkach rozwijających się. Najchętniej kupowano je w Indiach, na Karaibach, w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Rety, jakie to drogie. Ale i tak najczęściej lądowało w koszykach konsumentów

Dziesiątka najczęściej kupowanych smartfonów stanowi 19 procent całkowitej, globalnej sprzedaży smartfonów w 2022 roku. Jak sprawa wygląda cenowo? Obecnie w Polsce iPhone’a 13 można kupić od 4499 zł (w miesiącach, w których zajmował pierwsze miejsce kosztował raczej 5199 zł). iPhone’a 14 Pro Max, jaki znajduje się na trzecim miejscu, dostaniemy za... 7199 zł. Trzeba stwierdzić, że jest to zdecydowanie niemało, a różnica między nimi (nawet w kwestii ceny przed obniżką) jest dość spora.