Nie tylko TikTok

TikTok to nie pierwsza platforma. Jak już wspomniałem na wstępie, takie ruchy wykonały inne serwisy, m.in. X (dawniej Twitter). Miesięczny koszt pakietu Premium to 43,20 zł. Co ciekawe jednak nie wyłącza to całkowicie reklam, a jedynie je ogranicza i dodaje specjalną odznakę. Musicie przyznać, że nie jest to kusząca oferta. Innymi przykładami są m.in. serwisy streamingowe: Disney Plus i Netflix. W każdym z nich można skorzystać z tańszej opcji, gdzie podczas seansu zostaniemy uraczeni reklamami. Pakiety takie nie cieszą się jednak popularnością.

Na razie nie jest pewne, gdzie dokładnie testy są prowadzone i w jakiej skali. Programistom udało się jedynie wyciągnąć kod z najnowszej odsłony aplikacji, który zawiera możliwość przełączenia na wersję bez reklam za wspomnianą opłatą.

TikTok to głównie kontrowersje

Serwis TikTok został uruchomiony w 2016 roku i przez ten czas błyskawicznie stał się czołową aplikacją społecznościową. Coraz więcej krajów wprowadza jednak ograniczenia w użytkowaniu portalu ze względu na fakt, że za usługą stoją chińskie władze. Pojawiły się doniesienia, często poparte dowodami o nagminnym szpiegowaniu za pomocą TikToka. Eksperci wróżą szybki kres serwisu, a wprowadzenie płatnej wersji może ten proces tylko przyspieszyć.