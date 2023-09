Kolejny niebezpieczny trend rozlewa się po TikToku

Jak donosi najnowszy raport z Center for Countering Digital Hate (CCDH), na popularnej platformie TikTok pojawił się kolejny niebezpieczny trend, który zagraża zdrowiu i życiu szczególnie młodych mężczyzn. Niektóre społeczności TikTok skupiające się na dbaniu o sylwetkę zaczęły powielać materiały, w których promowane są potencjalnie niebezpieczne, często nielegalne substancje. Mowa tutaj o sterydach.

Według raportu, filmy oznaczone hasztagami promującymi używanie leków steroidopodobnych w ciągu ostatnich trzech lat uzyskały ponad 580 milionów wyświetleń. Większość osób wyświetlających te treści stanowią młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 24 lat. Jednak dane dotyczące wyświetleń użytkowników poniżej 18 roku życia nie są dostępne. Do leków wymienionych w raporcie zaliczone zostały sterydy anaboliczno-androgenne, peptydy i selektywne modulatory receptorów androgenowych (SARM).

Młode kobiety i dziewczęta nie są jedyną grupą młodych ludzi, która jest narażona na potencjalnie szkodliwe i niebezpieczne treści w Internecie. Wśród młodych chłopców i mężczyzn podsyca się rosnący – i chronicznie niedoceniany – kryzys, owinięty toksycznymi wyobrażeniami o męskości, sile i mizoginii, wzmacniany przez niezrozumiałe algorytmy. Powiedział dyrektor generalny CCDH Imran Ahmed.

Stosowanie leków steroidopodobnych jest obarczone ogromnym ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia

FDA w kwietniu wydała ostrzeżenie w związku ze stosowaniem przez coraz większą liczbę nastolatków i młodych dorosłych leków steroidopodobnych. Agencja powołuje się na raport, w którym jasno wykazano, że stosowanie takich substancji może ciągnąć za sobą szereg niepożądanych objawów. Są to na przykład zwiększone ryzyko zawału serca, bezpłodność czy psychoza.

Co więcej, obserwuje się wzrost wpływu popularnych influencerów i osób z mediów społecznościowych na nastolatków, którzy chcąc wyglądać jak ich idole, sięgają po zakazane substancje. Na tych filmach zachwalane są korzyści ze stosowania SARM jako szybki i łatwy sposób na uzyskanie wymarzonej sylwetki czy zwiększenia wyników sportowych. Jednak wszystkie te substancje należą do grupy potencjalnie niebezpiecznych.

Polacy coraz więcej czasu spędzają na platformie TikTok. Niepokojące dane

Według raportu opublikowanego przez Mediapanel opracowanego przez Wirtualnemedia.pl, Polacy coraz więcej czasu spędzają na przeglądaniu TikToka. Okazuje się, że średnio spędzamy tam nawet 20.5 godziny. Spadek aktywności wśród Polskich użytkowników zanotowały platformy X (dawniej Twitter) oraz Snapchat.

Niezmiennie liderem wśród platform cieszących się największą popularnością w naszym kraju pozostaje Facebook. Jednak, mimo że wybiera go większa liczba osób, to w stosunku do TikToka spędzamy tam znacznie mniej czasu. Według raportu w sierpniu Facebooka odwiedziło 24,61 milionów internautów, którzy spędzili na nim średnio 16 godzin i 5 minut. Natomiast TikTok odwiedziło 12,53 milionów Polaków, z czego spędzili na platformie średnio 20 godzin i 33 minuty.

Media społecznościowe są niezwykle kuszącą formą spędzania wolnego czasu, jednak warto pamiętać o tym, aby ostrożnie podchodzić do treści tam publikowanych. Wiele osób bezkrytycznie podchodzi do informacji przekazywanych przez platformy internetowe. W dobie rozwoju sztucznej inteligencji i sieci zalewanej przez generowane przez nią treści warto zweryfikować daną informację, zanim poślemy ją dalej.