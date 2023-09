Film został zamieszczony w serwisie X (dawniej Twitter) 23 września i od tego czasu został wyświetlony ponad 12 milionów razy. Wcześniej pobił wszelkie rekordy w serwisie TikTok.

Przedstawia w sumie banalną scenę - po przemoczonej deszczem ulicy w mieście biegnie w stroju sportowym dziewczyna, która ma długie, czarne włosy. Na jezdni widać ustawione drogowe słupki, co może sugerować, że może to być maraton lub bieg uliczny w jednym z miast w USA. Film ukazał się w serwisie TikTok i tam też zaczęły go komentować kobiety, które mieszkają w państwach islamskich. Ich wpisy bardzo poruszyły internautów na całym świecie. Widok biegnącej kobiety bez hidżabu na głowie okazał się czymś, za czym bardzo tęsknią.



Arabskie dziewczyny komentują na TikToku biegnącą meksykańską dziewczynę, co bardzo boli. wpis dołączony do filmu zamieszczonego w serwisie społecznościowym

Oto kilka przykładów komentarzy zamieszczonych w serwisie pod filmem.

"Mój sen" ... "Mam nadzieję, że kiedyś ja też..." ... "Moim marzeniem jest żyć jak ona" ... "Tak mi smutno" komentarze pod filmem zamieszczonym w serwisach społecznościowych

W większości krajów muzułmańskich obowiązuje tradycja oparta na hadisach, która zabrania kobietom działalności publicznej i pracy zawodowej. Swoją aktywność kobiet mają ograniczać tylko do roli żon, matek i gospodyń domowych.

W ortodoksyjnych społecznościach islamskich kobiety żyją zamknięte w domach, a wychodzić na zewnątrz mogą bardzo rzadko i przeważnie tylko do meczetu. W wielu krajach islamu kobieta nie może sama wejść np. do restauracji i innych lokali publicznych. Wykluczone jest także uprawianie przez nich sportu.

Kobiety muszą także zakrywać swoje ciała, a według interpretacji obowiązującej w takich krajach jak np. Iran także muszą zasłaniać twarze.