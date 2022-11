O nadchodzącej rezygnacji z dedykowanej aplikacji Google Street View poinformowała redakcja 9to5Google. To oni znaleźni powiadomienie o wyłączeniu usługi, którego firma jeszcze nie opublikowała. Według notatki wsparcie aplikacji Google Street View ma zakończyć się 21 marca 2023 roku. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Google Maps, firma w najbliższych tygodniach wycofa także aplikację Google Street View ze sklepów mobilnych z apkami dostępnych na naszych telefonach - Google Play Store oraz App Store.

Warto podkreślić, że Street View nie znika całkowicie - dotyczy to tylko dedykowanej aplikacji, a Street View nadal będzie kluczową i rozwijaną funkcją map Google’a. Nawet pomimo wycofania apki, wciąż będzie można wirtualnie zwiedzać wybrane zakątki świata, które udokumentował gigant technologiczny.

Witajcie na cmentarzu Google’a. Z czego jeszcze Google zrezygnowało?

Cmentarzysko Google’a regularnie się rozrasta. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co dokładnie Google umieściło w koszu, możemy udać się na stronę killedbygoogle.com. Killed By Google to darmowa witryna, na której znajdziemy listę wycofanych usług, produktów, urządzeń i aplikacji technologicznego giganta. Pod każdym "nagrobkiem" zobaczymy czas działania, nazwę oraz krótki opis wycofanych usług. Autorem projektu jest Cody Ogden, a w tworzeniu wirtualnego, symbolicznego cmentarzyska pomagają mu redaktorzy z całego świata.