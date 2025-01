Content marketing - czym będziesz zajmować się w pracy?

Artykuł sponsorowany

Content marketing, to znany przez wszystkich marketing treści. Ta niezwykle dynamiczna dziedzina marketingu cyfrowego skupia się na tworzeniu, publikowaniu, a także na dystrybuowaniu wartościowych treści, które są dopasowane do ściśle określonej grupy odbiorców. Celem w tym przypadku jest przyciągnięcie nowych klientów, a do tego też budowanie zaufania i lojalności wśród istniejących klientów. Ważne w takim przypadku jest też wzmocnienie obecności marki w świecie online. Jeśli zastanawiasz się nad karierą w content marketingu, to koniecznie musisz wiedzieć co będzie należało do Twoich zadań.