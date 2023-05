Mimo że program kosmiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest jeszcze w powijakach, to ogromne ilości pieniędzy pochodzące z przemysłu naftowego mogą zdziałać cuda. Agencja ogłosiła, że w 2028 roku planują wystrzelić swoją rakietę w kierunku głównego pasa asteroid, celem jest siedem konkretnych skał kosmicznych. Będzie to największa misja Emiratów od czasu Emirates Hope, która dotyczyła eksploracji Marsa.

Ambitne plany Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Na konferencji Asteroids, Comets, Meteors ma zostać zaprezentowany plakat dotyczący planów lotu w kosmos Agencji Kosmicznej Emiratów Arabskich. Dzięki współpracy nawiązanej z Laboratorium Fizyki Atmosfery i Przestrzeni Kosmicznej Uniwersytetu Kolorado i prywatną amerykańską firmą Advanced Space powstała misja na asteroidę. Statek kosmiczny przeleci obok sześciu z nich, po czym, w założeniu, wyląduje na siódmej.

Reklama

Przede wszystkim misja Emiratów skupić się ma na eksploracji pasa asteroidów. Ogłoszona po raz pierwszy została w 2021 rok, a start został zaplanowany na 2028. Celem są steroidy 10253 Westerwald, 623 Chimera, 13294 Rockox, 88055, 23871, 59980 i ta, na której zamierzają wylądować, czyli 269 Justitia.

Zdjęcie Główny pas asteroid znajduje się mniej więcej między orbitami Marsa i Jowisza / 123RF/PICSEL

Główny pas asteroid krąży wokół Słońca i znajduje się mniej więcej między orbitami Marsa i Jowisza. Składa się on z milionów obiektów różnej wielkości i kształtów. Jeżeli statek kosmiczny Emiratów ma dotrzeć do celu, będzie musiał wykorzystać wspomaganie grawitacyjne, przelatując obok Wenus, Ziemi i Marsa. Przed podjęciem próby lądowania na Justitia, odbędzie się sześć próbnych przelotów, wykorzystujących słoneczny elektryczny układ napędowy.

Justitia, czyli asteroida 269, nazwana została na cześć bogini sprawiedliwości. Jest jedną z większych skał w głównym pasie asteroid. Odkryta została w 1887 roku. Wyróżnia ją to, że jest bardzo czerwona w porównaniu do innych skał, co oznacza, że na jej powierzchni może znajdować się materia organiczna.

Badanie pochodzenia asteroid

Niektórzy naukowcy przypuszczają, że może ona być obiektem transneptunowym, czego potwierdzenie oznaczałoby, że pochodzi z zewnętrznego Układu Słonecznego poza Neptunem. Musiała być stopniowo wciągana do wewnątrz w kierunku Słońca przez miliony lat.

Głównym celem misji Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest zrozumienie pochodzenia asteroid bogatych w wodę. Naukowcy chcą ocenić również och potencjał pod względem zasobów oraz zbadanie możliwości rozwoju infrastruktury przemysłu kosmicznego w Emiratach.

W 2020 roku w lipcu udało im się z powodzeniem zrealizować misję Hope dotyczącą eksploracji i badania Marsa. Arabska Sonda przez dwa lata dostarczyła mnóstwa danych dotyczących nie tylko Czerwonej Planety, ale również jej księżyców. Była to pierwsza misja Emiratów, która otworzyła im nową drogę do rozwoju i inwestowania w kosmiczne ambicje.

Kraj, który głównie opiera swoją gospodarkę na przemyśle naftowym doskonale rozumie znaczenie przemysłu kosmicznego w przyszłości. Jeżeli kraj Zatoki Perskiej w przyszłości chce wziąć udział w rozgrywkach polityki kosmicznej, musi skupić się na prężnym rozwoju tejże technologii.