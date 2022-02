Avi Loeb: Pokażę UFO na zdjęciu w wysokiej rozdzielczości

Tak naprawdę UFO, to każdy obiekt, o którym nie wiemy kompletnie nic. Praktycznie wszystkie zdjęcia tajemniczych obiektów są tak kiepskiej jakości, że nie można jednoznacznie stwierdzić, z czym mamy do czynienia i czy nie jest to pojazd należący do obcej cywilizacji.

Czy uda się wykonać dobrej rozdzielczości zdjęcie UFO? /materiały prasowe