Zakrycie Betelgezy

W nocy z 11 na 12 grudnia będzie miało miejsce niezwykłe zjawisko astronomiczne. Asteroida Leona zakryje jedną z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie, Betelgezę. Spowoduje to krótkie, ale znaczące zniknięcie tej jasnej czerwonej gwiazdy.

Zdarzenie to ma potrwać kilkanaście sekund. Należy podkreślić, że będzie widoczne wzdłuż wąskiej ścieżki na Ziemi, obejrzą je między innymi mieszkańcy Grecji, Sardynii oraz Hiszpanii. Jednak na pocieszenie będziemy mogli obejrzeć relację osób, które będą mogły podziwiać to zjawisko osobiście. Nie wiadomo do końca, jaki przebieg będzie mało zakrycie, ponieważ istnieje zbyt dużo zmiennych, które będą miały na nie wpływ.

Czerwony olbrzym Betelgeza

Betelgeza, znana również jako Alfa Orionis, znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona i stanowi dziewiątą pod względem jasności gwiazdę na nocnym niebie. Znajduje się w odległości około 640 lat świetlnych od Ziemi, jednak astronomowie nie mają co do tego pewności. Jej jasność wynosi +0,45 magnitudo, co czyni ją 9 pod względem jasności gwiazdą na nocnym niebie.

Nazwa Betelgeza wywodzi się z języka arabskiego i oznacza „Ręka Centralnej”, odnosząc się do gwiazdozbioru Oriona. Stanowi czerwone prawe ramię gwiezdnego myśliwego. Betelgeza otoczona jest jasną atmosferą i obłokami plazmy, a jej natura jest na tyle niestabilna, że trudno jest oszacować dokładnie jej rozmiar.

Czerwony olbrzym słynie ze swej skłonności do dezorientowania astronomów nagłymi i nieprzewidywalnymi spadkami jasności. Jest ona przedmiotem żywego zainteresowania wśród społeczności naukowej i nie tylko. Nadchodzące zaćmienie stanowi niebywałą okazję do tego, aby lepiej przyjrzeć się naturze tego obiektu.

Jedyne w swoim rodzaju zjawisko

Asteroida Leona to obiekt z pasa głównego asteroid krążącego wokół gwiazdy centralnej Układu Słonecznego. Okrążą słońce w ciągu 6 lat i 89 dni. Została odkryta w 1891 roku w Observatoire de Nice w Nicei przez Auguste Charloisa, jednak pochodzenie jej nazwy nie jest znane.

Cały pas, na którym będzie widoczne zaćmienie, rozciąga się wąskim pasem zaczynając w pobliżu Guadalajary w Meksyku i rozciąga przez południową Florydę, Bahamy, południowe części Włoch, aż do regionów w Grecji, Turcji i Azji Środkowej.

Wydarzenie to jest niezwykłą gratką dla obserwatorów gwiazd oraz znaczącą szansą dla naukowców. Astronomowie chcą nie tylko zbadać Betelgezę podczas zjawiska, ale również mają nadzieję przyjrzeć się bliżej samej Leonie, której kształt w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania.