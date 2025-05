Test został zrealizowany z wykorzystaniem drona BQM-34 i dowiódł, że możliwa jest integracja nowoczesnych technologii napędu i kierowania ogniem w kompaktowej zdalnie sterowanej platformie. Co ciekawe, zespół z Naval Air Warfare Center Weapons Division opracował demonstrator technologii SFIRR w ciągu zaledwie 12 miesięcy - to dowód na rosnącą determinację amerykańskiej armii do szybkiego wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.