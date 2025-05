Badanie opublikowane w czasopiśmie "Environmental Science and Pollution Research" jasno wskazuje, że produkcja wołowiny w Brazylii w formie obecnej ponad dwukrotnie przekracza limit wymagany do osiągnięcia międzynarodowych celów środowiskowych.

Zespół badaczy z Federalnego Uniwersytetu Sao Paulo oszacował, że emisje gazów cieplarnianych związane z tym sektorem mogą sięgnąć od 0,42 do 0,63 gigaton ekwiwalentu CO2 do 2030 roku. To ponad dwukrotnie więcej niż przewiduje limit niezbędny do spełnienia zobowiązań klimatycznych wynikających z Porozumienia Paryskiego, który wynosi 0,26 gigaton.