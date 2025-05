Jak ciepło zabija? Niebezpieczeństwa związane z upałami

Dzieje się tak, kiedy wewnętrzna temperatura ciała staje się nagle zbyt wysoka. Wtedy nasz organizm przekierowuje przepływ krwi w stronę skóry, aby ją schłodzić, przez co krew i tlen nie dociera m.in. do żołądka czy jelit, jednak to obciążenie serca, szczególnie u osób z problemami układu krążenia, jest znacznie bardziej niebezpieczne. Kiedy krew napływa do skóry, powoduje spadek ciśnienia krwi, więc serce zaczyna pompować jej więcej, aby zapobiec omdleniu - przez to nadwyręża się organ, który może nie dać sobie z tym rady.