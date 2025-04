Jak Peru legalizuje wylesianie Amazonii pod pozorem rozwoju

Wylesianie lasów deszczowych Amazonii przyśpiesza przez nowelizację peruwiańskiej ustawy o leśnictwie i dzikiej przyrodzie - wszystko pod pretekstem rozwoju gospodarczego. Spotkało się to z ostrą krytyką grup ekologicznych i rdzennych mieszkańców.

O co chodzi w nowej poprawce?

Po tym, jak grupa prawników wniosła skargę konstytucyjną, Peruwiański Trybunał Konstytucyjny podtrzymał poprawkę, chociaż sąd unieważnił niektóre jej części. Pozostawiono natomiast ostateczne postanowienie prawa, które zatwierdza wcześniejsze nielegalne zmiany w użytkowaniu gruntów, co - według ekspertów prawa - jest najbardziej niebezpieczną częścią.

W swoim orzeczeniu sąd uznał, że w sprawie reformy prawa należało skonsultować się z rdzennymi obywatelami, co César Ipenza, prawnik zajmujący się ochroną środowiska, podsumował: "Sąd przyznaje, że ustawa narusza prawa rdzennej ludności i że (plemiona) powinny zostać skonsultowane, ale nadal popiera najbardziej szkodliwą część".

Grupy społeczeństwa obywatelskiego przygotowują się do wniesienia sprawy do międzynarodowych trybunałów, ostrzegając, że to orzeczenie stanowi niebezpieczny precedens dla innych krajów, które chcą pod hasłem reformy obejść prawo ochrony środowiska.