Eksploracja to nieodłączna część ludzkiej natury. Podbijamy kosmos, badamy najdalsze zakątki wszechświata, zanurzamy się w morskie głębiny i próbujemy przeniknąć tajemnice wnętrza Ziemi. Ale nawet na jej powierzchni wciąż czekają na nas zaskoczenia. Do niecodziennego wydarzenia doszło teraz w Brazylii, gdzie z amazońskich lasów nagle wyłoniła się tajemnicza postać.

Jak się okazało, był to członek niezbadanego plemienia zamieszkującego lasy puszczy amazońskiej, które dotychczas nie nawiązywało żadnego kontaktu . Młody mężczyzna pojawił się nagle w wiosce Bela Rosa w Brazylii. Społeczność tej wioski mieszka nad rzeką Purus w południowo-zachodniej części Amazonii . Plemiona izolowane, to społeczności, które nie utrzymują kontaktu z resztą świata, więc dobrowolne pojawienie się przedstawiciela takiego ludu w brazylijskiej wiosce stanowiło niemałe zaskoczenie.

Funai podało, że mężczyzna to członek niezbadanego plemienia, o którego istnieniu wiedziano jednak wcześniej. Jednostka potwierdziła obecność tego plemienia w 2021 roku, kiedy w gęstwinie puszczy amazońskiej odkryto opuszczone obozy. Przybycie mężczyzny do wioski Bela Rosa to jednak pierwszy zarejestrowany przypadek kontaktu "świata zewnętrznego" z członkiem tej grupy. Fundacjazaznacza przy tym, że choć są to plemiona izolowane, ich członkowie doskonale wiedzą o istnieniu społeczności wokół - po prostu świadomie unikają z nimi kontaktów.