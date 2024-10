Pozostałości kolonizacji Ameryki Południowej

Amazońskie lasy deszczowe to prawdziwa skarbnica zapomnianej przeszłości człowieka. To piękne miejsce na Ziemi skrywa wiele zabudowań, łączących się często z trudną historią tego kontynentu. Mowa tu m.in. o pozostałościach europejskich kolonizatorów, którzy zapuszczali się w głęboką głuszę dżungli w poszukiwaniu nowych terenów i bogactw.

Tego typu pozostałości poszukuje grupa brazylijskich archeologów pod przewodnictwem Eduardo Nevesa w ramach programu Amazônia Revelada. On i jego zespół analizowali historie o jednej z kolonii Portugalczyków, która tajemniczo zniknęła z map w XVIII wieku. Na bazie historycznych map ustalili, że musiała znajdować się w rejonie współczesnego dystryktu Rondônia na wschodzie Brazylii. Wyruszyli więc na poszukiwania.

Z pomocą miejscowej ludności tubylczej, której przedstawiciele słyszeli legendy o zaginionym mieście, udało im się zawęzić miejsca poszukiwań w amazońskiej dżungli. Po tym za sprawą technologii LiDAR na współpracujących z zespołem brazylijskich satelitach dokładnie zbadali region. Ich oczom ukazały się wykryte struktury, które od razu zidentyfikowali jako pozostałość miasta.

Miejsce osady zostało w całości przejęte przez dżunglę, a przez lata nie dało się go zidentyfikować przez usunięcie kamiennych zabudowań. Niemniej analiza z wykorzystaniem LiDAR pokazała nienaturalne układy, przypominające m.in. ulice. Miejsce to idealnie pasowało do legend zaginionej portugalskiej kolonii i według archeologów, zostało porzucone przez osadników ok. 250 lat temu. Wstępne wyniki badań zostały opublikowane podczas wydarzenia w Muzeum Amazonii w Manaus



Zaginione budowle Amazonii

Eduardo Neves wraz ze swoim zespołem chce kontynuować badania Amazonii w celu poszukiwań zaginionych pozostałości ludzkich cywilizacji. Już wcześniej w dystrykcie Rondônia udało im się odkryć legendarną kamienną strukturę znaną jako Serra da Muralha. W przypadku samej odkrytej osady zespół ma do niego wrócić, aby dokonać dokładniejszej analizy miejsca.

- Nadal nie wiemy dokładnie, co to jest. Mogą to być obszary uprawne lub być może miejsca zamieszkania, ale będziemy musieli wrócić w teren, aby przeprowadzić wykopaliska i lepiej zrozumieć ich znaczenie — powiedział Eduardo Neves, cytowany przez brazylijski portal Metropoles.



