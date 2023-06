Co kryje ciemna strona Księżyca? NASA zamierza to sprawdzić

Dzięki temu można dostarczać energię do miejsc, które nie mają dostępu do światła słonecznego, na przykład do kraterów. Ukryte przed światłem obszary Księżyca, w tym te znajdujące się na południowym biegunie mogą okazać się bogate w cenne surowce, jak na przykład woda lodowa. Eksploracja tych terenów jest jednym z głównych założeń przyszłej misji NASA Artemis.

Współpraca z NASA

NASA nawiązała współpracę z firmą Light Bender poprzez ogłoszenie możliwości współpracy z agencją kosmiczną. Celem jest opracowanie technologii związanych z planem NASA Moon to Mars. Obecnie koncepcja jest w fazie rozwoju, rezultaty mają zostać zaprezentowane w 2025 roku.

Podstawą urządzenia będzie maszt teleskopowy wyposażony w dwa 10-metrowe reflektory, jeden na górze, drugi na dole. Dolny reflektor będzie miał za zadanie wychwytywanie promieni słonecznych i odbijanie ich do lustra wtórnego, które przekieruje światło bezpośrednio do odbiornika. Firma będzie chciała wykorzystać roboty do montażu i rozmieszczania reflektorów na Księżycu.

Część tego, co robimy, jest koncepcyjnie prosta, odbijając światło słoneczne do panelu słonecznego znajdującego się w ciemności. Lustra Light Bender będą największymi autonomicznie montowanymi w kosmosie. Dziesięciometrowe konstrukcje obejmowałyby prawie szerokość kortu tenisowego, a my badamy, jak zbudować je autonomicznie. Nie jest to łatwe zadanie, ale mamy odpowiednią wiedzę, aby to zrobić. Sean Dougherty, główny architekt robotyki Maxar i szef Light Bender.

Firma Maxar już wcześniej współpracowała z NASA przy budowie części do robotów. Dokładniej chodzi o ramiona marsjańskich łazików, takich jak Spirit, Opportunity, Curiosity i Perseverance oraz lądownik Phoenix i InSight. W związku z tym, że na ten moment nie ma możliwości umieszczenia w kosmosie ekip budowlanych, rozstawianiem masztów będą musiały się zająć roboty.