Chiny otoczą Księżyc satelitami? Ma wykryć tajemnice wszechświata

Pomysł Chińczyków to niejako przeobrażenie koncepcji "księżycowego teleskopu". Jak NASA czy różne prywatne firmy podkreślają, że warto go dokonać, stawiając urządzenie na powierzchni, tak chińska agencja kosmiczna CSNA idzie w inną stroną. Zapowiedziała możliwość umieszczenia teleskopu dookoła Księżyca i to jeszcze w 2026 roku. Jak ma wyglądać ten projekt?



Niezwykły pomysł Chińczyków. Kilka satelitów jako jeden teleskop

Nazwany "Hongmeng Project" lub inaczej "Odkrywanie nieba na najdłuższej długości fali" zakłada wysłanie na orbitę Księżyca konstelacji dziewięciu satelitów, które wspólnie będą działały jako jeden radioteleskop.

Reklama

Jeden z nich będzie "matką", mając przetwarzać dane i przekazywać je astronomom na Ziemię. Reszta ustawiona w różne strony miałaby przechwytywać sygnały radiowe z odległych obiektów w kosmosie.

Według Chińczyków takie rozwiązanie jest łatwiejsze do osiągnięcia niż postawienie teleskopu na powierzchni Księżyca. Według Xueleia Chena, który przedstawiał projekt na konferencji Astronomy From the Moon w Londynie, teleskop na orbicie pozwoliłby na wykorzystanie energii słonecznej.

Zdjęcie "Nie ma potrzeby lądowania i rozmieszczania, a także dlatego, że okres orbity księżycowej wynosi dwie godziny, możemy korzystać z energii słonecznej, co jest znacznie prostsze niż robienie tego na powierzchni Księżyca, co, jeśli chcesz obserwować podczas księżycowej nocy, musisz zapewnić energię przez prawie 14 dni" - twierdzi Xuelei Chen, cytowany przez Space.com

Odkrycie tajemnic wszechświata

Chińczycy chcą stworzyć teleskop, orbitujący na Księżycu dlatego, że stamtąd będą mogli lepiej rejestrować sygnały widma elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości. Przez naszą atmosferę ich wyłapywanie jest w praktyce niemożliwe.

Astronomowie wierzą, że te sygnały mogą kryć klucz do odpowiedzi nt. najbardziej tajemniczego okresu wszechświata nazywanego "Wiekami Ciemnymi", który trwał pierwsze kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu.

Pozostałościami z tego okresu ma być wodór atomowy, którego trop można wykryć na podstawie sygnałów widma elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości. W naszym układzie najlepszym miejscem do ich wyłapywania, jest ciemna strona Księżyca.