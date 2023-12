Do planetarium i obserwatorium w Olsztynie trafił nowy sprzęt. Niedługo otwarcie

W ostatnich latach popularyzacja nauki nabrała rozpędu, co niezwykle cieszy. Pojawiają się nie tylko nowi popularyzatorzy i nowe instytucje, jak Morskie Centrum nauki w Szczecinie, czy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie, a starsze są remontowane i modernizowane.

Nowe urządzenia w olsztyńskim planetarium

Wśród tych ostatnich znalazło się m.in. Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Olsztynie. Jak poinformował serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej, w poniedziałek pod kopułą planetarium rozpoczął się montaż nowoczesnej aparatury projekcyjnej. Zastąpi ona tę używaną od 2012 roku.

Przez 11 lat w przypadku sprzętu komputerowego następuje ogromny postęp. Nowe urządzenia, przede wszystkim oprogramowanie, da nam ogromny wachlarz możliwości. Przekazała dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego Magdalena Pilska-Piotrowska w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce.

Remont obserwatorium

Reklama

Oprócz projekcji w planetarium można odwiedzić także obserwatorium astronomiczne, które mieści się w zabytkowej wieży ciśnień. Ta również nieco się zmieni, jeszcze około dwóch tygodni będą trwały prace remontowe i modernizacyjne. Zmienią się sale wystawowe, zaczęto także montaż urządzeń i przygotowanie nowych wystaw.

Astronomia Przełom w polskiej astronomii. PAN otwiera swoje obserwatorium w Chile



Na pierwszym piętrze znajdzie się multimedialna i interaktywna wystawa popularnonaukowa o nazwie "doświadczalnia Kopernika". Piętro wyżej, w "gabinecie materii kosmicznej" będzie można zobaczyć kolekcję meteorytów. Zmieni się także otoczenie. W pobliżu wieży, w "ogrodzie Kopernika" znajdą się repliki instrumentów obserwacyjnych, których używał słynny polski astronom, tj. kwadrant (służył do wyznaczania położenia gwiazd), triquetrum (inaczej linijka paralaktyczna lub lineał Ptolemeusza; służył do pomiaru odległości kątowej ciał niebieskich i ich ruchu na niebie) i astrolabium (służył do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem, poprzednik sekstantu. Ustawiona zostanie również replika historycznego teleskopu powietrznego.

Olsztyńska instytucja poinformowała, że ponowne otwarcie odbędzie się 20 grudnia. Z tej okazji widzowie planetarium będą mogli wziąć udział w pokazie "Pierwsze światło" i zobaczyć możliwości nowego sprzętu.