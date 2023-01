Do Ziemi zbliża się kometa, którą ostatnio widzieli neandertalczycy

Komety pochodzą z tzw. Obłoku Oorta

Komety w większości przypadków docierają do nas z tzw. Obłok Oorta, który ogromną sferą otacza Układ Słoneczny w odległości do ok. 100 tysięcy jednostek astronomicznych (1 jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca).

Te kosmiczne skały są zarówno piękne, jak i niebezpieczne. Gdyby kometa uderzyła w Ziemię, to mogłoby to się skończyć zagładą ludzkości. Dowodem na to może być uderzenie w Jowisza w 1994 roku komety Shoemaker-Levy 9. Jowisz przetrwał tylko dla tego, że jest ogromną, gazową planetą, bez stałej powierzchni.