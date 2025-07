MASLD, dawniej znana jako niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), to schorzenie, które dotyka nawet co trzecią osobę na świecie. Polega na odkładaniu się nadmiernej ilości tłuszczu w wątrobie. Choć początkowo nie daje objawów, z czasem może prowadzić do groźnych powikłań, jak zapalenie wątroby, włóknienie, a nawet rak. MASLD ściśle wiąże się również z otyłością, cukrzycą typu 2 oraz zespołem metabolicznym.