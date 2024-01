Użytkownicy mediów społecznościowych nie są do końca przekonani czy rzeczywiście kobieta spotkała kosmitów. Przede wszystkim zwracają uwagę na to, że materiał jest niskiej jakości i nie da się zobaczyć postaci wyraźnie.

Kiedy ktoś zrobi zbliżenie, wysokiej jakości materiał filmowy przedstawiający kosmitów? Prawdopodobnie to strach na wróble. napisał Cameron Poole pod filmem.

Inny internauta skarży się, że wszystkie tego typu filmy wyglądają, jakby były nakręcone wszystkim, tylko nie dedykowanym do tego sprzętem: „Dlaczego - kiedykolwiek te filmy są publikowane - wyglądają, jakby zostały nakręcone jeżyną”.

Incydent w Varginha

W 1996 roku w Brazylii doszło do tak zwanego incydentu w Varginha. Było to jedno z najdziwniejszych wydarzeń z udziałem UFO. Gdyby nie to, że wzbudziło niezwykłe emocje wśród mieszkańców miasta oraz zostało podchwycone przez media i poważnych badaczy, całą historię można by uznać na miejską legendę.

Około godziny pierwszej w nocy z 19 na 20 stycznia 1996 roku, kilka kilometrów od miasta miał jakoby pojawić się pojazd obcych. Dziwny walcowaty obiekt został zauważony przez lokalnych hodowców bydła, jednak niezidentyfikowany pojazd o wyraźnych problemach technicznych oddalił się i zniknął świadkom z oczu.

Kilka godzin później przechadzające się wieczorem trzy siostry natrafiły na dziwną humanoidalną istotę skuloną przy ścianie opuszczonego budynku nieopodal miasta. Kobiety myślały, że spotkały samego diabła. Postać miała wielkie czerwone oczy i nienaturalnie dużą głowę z wypustkami kostnymi przypominającymi rogi. Gdy mieszkańcy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście w pobliżu ukrywa się coś nie z tego świata, na miejscu znaleźli jedynie wygniecioną trawę i chemiczny odór.

Robert Bernatowicz podchodzi do sprawy sceptycznie

Robert Bernatowicz, prezes Fundacji Nautilus badającej zjawisko UFO podchodzi do sprawy ostrożnie. Zwraca uwagę przede wszystkim na to, że w dobie wysoko rozwiniętej sztucznej inteligencji nie możemy mieć pewności czy publikowane w Internecie treści są prawdziwe.

Jestem bardzo ostrożny w ocenie tego typu filmów. Powód jest prosty – w tej chwili programy wykorzystujące AI są tak doskonałe, że mogą taki film stworzyć. Tłumaczy Robert Bernatowicz w mailu do redakcji.

Co więcej, zwraca uwagę, że według jego wiedzy na temat tego typu zjawisk, rejestrowanie obcych odbywa się tylko za ich zgodą: „Z wiedzy dotyczącej zjawiska UFO wiemy, że obce istoty nie dają się filmować i nie pokazują się ludziom. Jeśli tak się dzieje, to przeważnie za ich zgodą i wiedzą” – komentuje Bernatowicz.

Nie wyklucza, że kobieta mogła nagrać obcych, jednak wydaje się jednocześnie dziwne to, że tylko ona z całej rodziny wyciągnęła aparat, by zarejestrować obserwację. Inni członkowie rodziny w takiej sytuacji pewnie też próbowaliby nagrać istoty.

Istnieje jeszcze jedno wytłumaczenie całej sytuacji, na które zwraca uwagę Bernatowicz. Mianowicie chodzi o firmy prowadzące specyficzne kampanie reklamowe oparte o tak zwane „fake’i” w mediach społecznościowych.

W tej chwili wiele film produkujących filmy prowadzi kampanię oszukańczych „fake’ów” w mediach społecznościowych, które poprzedzają premierę filmu. Tak było prawdopodobnie w przypadku najnowszej manifestacji UFO nad Miami (USA). Mam nadzieję, że ten incydent w Brazylii nie jest częścią tego projektu. Dodaje na koniec badacz zjawisk UFO.

Co więc nagrała kobieta z Brazylii? Strachy na wróble? Humanoidalnych kosmitów? Czy może to tylko dzieło zdolnego użytkownika narzędzi AI? Może lepiej niektóre pytania pozostawić bez odpowiedzi...

