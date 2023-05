Dziwne zjawisko ponad Florydą. Ludzie informowali policję o UFO

Tym przepięknym i zarazem niepokojącym zjawiskiem było nic innego jak przejście przez atmosferę kapsuły Dragon od Elona Muska. Chociaż to nic nowego, bo takich misji było już sporo, to jednak nie wszystkie kończą się w tak spektakularny sposób. Mieszkańcy Florydy są przyzwyczajeni do startów rakiet, ale w pozostałych stanach ludzie często nie zdają sobie sprawy z faktu, że rakiety czy kapsuły również powracają na Ziemię.

Ponad Oklahomą, Missisipi czy Alabamą moment przelotu kapsuły Dragon wyglądał niczym wejście w atmosferę meteoroidu czy nawet przelot komety przez Układ Słoneczny, tylko w przyspieszonym tempie. W lokalnych komisariatach policji rozdzwoniły się telefony ze zgłoszeniami o pojawieniu się UFO.

