Na opublikowanych zdjęciach satelitarnych z jednego z urządzeń firmy Planet i Airbus, można zobaczyć centrum kosmiczne w chińskim Jiuquan. Znajduje się ono na pustyni Gobi.

Chińska Agencja Kosmiczna często testuje tam nowe rakiety i wysyła z niego na orbitę nie tylko satelity wojskowe, ale również załogowe misje do Chińskiej Stacji Kosmicznej. Ośrodek został założony w 1958 roku i jest pierwszym z czterech portów kosmicznych, które zostały do tej pory zbudowane w tym kraju.

Mogła eksplodować nowa chińska rakieta

Ze zdjęć wynika, że pomiędzy 15 a 16 października 2021 roku w południowej części ośrodka doszło do potężnej eksplozji, która zniszczyła i uszkodziła cześć obiektów znajdujących się tuż obok wieży startowej. Co ciekawe, 15 października popołudniu, z ośrodka wystartowała załogowa misja Shenzhou-13 do Chińskiej Stacji Kosmicznej.

Z kompleksu Jiuquan startują załogowe misje

Eksperci uważają, że sama eksplozja, choć wydaje się być na zdjęciach dość potężna, nie wpłynęła na przebieg ważnej misji. Stanowisko startowe załogowych misji oddalone jest o 16 kilometrów od miejsca eksplozji. W tej części kompleksu Jiuquan testuje się silniki na paliwo stałe. Prawdopodobnie nie udał się jeden z testów statycznych rakiety lub ciśnieniowych zbiorników.

Agencja CAS Space, wydzielona z Chińskiej Akademii Nauk (CAS), przygotowuje się do swojej pierwszej misji rakiety ZK-1A, zaprojektowanej do przenoszenia do 2 ton ładunku na niską orbitę okołoziemską. Będzie to największa rakieta na paliwo stałe w Chinach. Jej dziewiczy lot oczekiwany jest w ciągu 2 miesięcy.