Emerytowany teleskop NASA będzie chronił Ziemię przed niebezpiecznymi asteroidami

Starzejący się bezczynnie teleskop należący do NASA po 16 latach eksploatacji ma szanse przysłużyć się jeszcze światu. Dzięki przeprowadzeniu misji serwisowej można przywrócić Spitzera do życia. Zamiast bezczynnie krążyć wokół Słońca w bezpiecznym trybie emerytalnym, monitorowałby przestrzeń w celu wykrycia potencjalnie zagrażających naszej planecie niebezpieczeństw.

Misja Kosmicznego Teleskopu Spitzera

Kosmiczny Teleskop Spitzera został wystrzelony w przestrzeń w 2003 roku. Jego przeznaczeniem było monitorowanie kosmosu w zakresie promieniowania podczerwonego. Po 3925 dniach służby został zablokowany w bezpieczny tryb emerytalny i krąży bezczynnie wokół Słońca. Jego pracę przejął Kosmiczny Teleskop Webba.

Waszyngtońska firma Rhea Space Activity ogłosiła, że została wybrana do misji Spitzer Resurrector. Misja miałaby na celu dotarcie do kosmicznego emeryta, przeprowadzenie na nim prac serwisowych i ponowne oddanie do użytku do 2026 roku. NASA podjęła decyzję o wyłączeniu z użytku Spitzera w związku z planowanym wystrzeleniem nowszego i dużo bardziej zaawansowanego Teleskopu Webba.

Aktualnie Spitzer znajduje się na takiej pozycji między Słońcem a Ziemią, że NASA nie może się z nim bezpośrednio komunikować. W związku z tym konieczne jest wysłanie statku serwisującego.

Misja serwisowa

W ramach planowanej misji zaprojektowany zostałby kosmiczny statek serwisowy podróżujący ponad 186 milionów mil w drodze do emerytowanego teleskopu. Powstałby dzięki współpracy z Smithsonian Astrophysical Observatory, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Blue Sun Enterprises i Lockheed Martin Statek serwisujący, działając w przestrzeni kosmicznej, zmieniłby przeznaczenie teleskopu Spitzera. Umożliwiłoby to Kosmicznemu Teleskopowi wykrywanie i charakteryzowanie potencjalnie niebezpiecznych obiektów bliskich Ziemi.

Konsekwencje wskrzeszenia Spitzera są oszałamiające. Byłaby to najbardziej złożona misja robotyczna, jaką kiedykolwiek wykonała ludzkość. Powiedział Shawn Usman, dyrektor generalny Rhea, w oświadczeniu firmy

Pierwotnie Kosmiczny Teleskop Spitzer miał pracować jedynie przez 5 lat od 2003 roku. Jednak jego misja znacznie się przedłużyła. W tym czasie obserwował komety, asteroidy, a nawet znalazł wcześniej niezidentyfikowany pierścień wokół Saturna czy wykrył siedem planet wielkości Ziemi w układzie TRAPPIST-1, który nadal pozostaje największą liczbą egzoplanet typu ziemskiego znalezionych na orbicie gwiazdy.