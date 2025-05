W skrócie Linia lotnicza flynas otwiera nowe połączenie z Polski do stolicy Arabii Saudyjskiej, oferując komfortowe loty trzy razy w tygodniu.

Połączenia bezpośrednie na trasie Kraków-Rijad wystartują w czerwcu.

Rosnące zainteresowanie turystów zarówno z Zatoki Perskiej, jak i Polski sprawiło, że przewoźnik przedłużył ofertę aż do końca września.

Rijad zachwyca swoimi kontrastami, od nowoczesnych wieżowców po historyczne forty, a nowe połączenie stwarza możliwości na odkrycie tego fascynującego miejsca.

Z Polski do Arabii Saudyjskiej. Egzotyczny kierunek już jest hitem

Saudyjska linia lotnicza flynas wkracza na krakowskie lotnisko z bezpośrednim połączeniem do Rijadu - to jedna z największych nowości letniej siatki połączeń 2025 roku i prawdziwy hit sezonu turystycznego. Nowe połączenie flynas z Krakowa do Rijadu wystartuje 27 czerwca 2025 roku. Loty zapowiedziano na trzy razy w tygodniu: mają być realizowane w środy, piątki i niedziele. Pasażerowie mają być transportowani komfortowymi airbusami A320neo, mogącymi zabrać na pokład 174 podróżnych.

Choć trasa jeszcze nie wystartowała, to już przyciąga tłumy - a to podyktowało decyzję przewoźnika o zwiększeniu liczby lotów poprzez wydłużenie działania połączenia do końca września. Wcześniej planowano zakończyć sezonowe loty z końcem sierpnia. To odpowiedź przewoźnika na trendy wśród turystów z krajów Zatoki Perskiej, którzy coraz chętniej zwiedzają Kraków i Małopolskę, a także wzrost zainteresowania Polaków Bliskim Wschodem.

Oferta lotów z Polski. flynas uruchamia połączenie z Krakowa do Rijadu

Zainteresowanie ofertą to dowód na ogromny potencjał nowego kierunku i rosnącą popularność wymiany turystycznej i biznesowej między Polską a Arabią Saudyjską. Samo miejsce docelowe jest warte rozważenia przy planowaniu kolejnej podróży. Rijad to stolica i największe miasto Arabii Saudyjskiej, liczące ponad 7 milionów mieszkańców. To także centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalne kraju.

Miasto zachwyca kontrastem: z jednej strony mamy tu nowoczesne wieżowce i luksusowe centra handlowe, z drugiej teren jest zasobny w historyczne forty, pałace i targowiska, gdzie można poczuć dawną atmosferę Bliskiego Wschodu. Również położenie miasta jest ciekawe - Rijad leży bowiem w centrum Pustyni Czerwonej (Wielki Nefud) u podnóża zbudowanych z wapieni jurajskich gór Dżabal Tuwajk.

Liczba połączeń na trasie Kraków-Rijad została zwiększona. Przewoźnik wydłużył dostępność lotów o miesiąc. flynas materiał zewnętrzny

Co zobaczyć w stolicy Arabii Saudyjskiej? Największe atrakcje Rijadu

Dystrykt Al-Olaya : centralna dzielnica biznesowa Rijadu, pełna luksusowych butików i hoteli oraz lokalnych zabytków;

Kingdom Centre : symbol miasta we wspomnianej dzielnicy. Nowoczesny obiekt z tarasem widokowym oferującym spektakularną panoramę;

Twierdza Masmak : zabytkowy fort, a obecnie muzeum. To budowla ważna dla dziejów Arabii Saudyjskiej, związana z bitwą o Rijad;

Edge of the World : klif znany jako "krawędź świata", nazywany "cudem geologicznym". To niezwykłe formacje skalne oferujące wspaniałe widoki na pustynię;

Ad-Dirija : położona na obrzeżach stolicy kolebka saudyjskiej państwowości. Historyczna dzielnica Turaif została wpisana na listę UNESCO;

Souq al-Zal: popularne wśród turystów, tradycyjne targowisko w Rijadzie, w okolicy Pałacu Al-Hukm.

Fort Masmak w Rijadzie to symbol burzliwej historii. 123RF/PICSEL

Kraków-Balice z nowym połączeniem. Loty bezpośrednie do stolicy Arabii Saudyjskiej

flynas to największa niskokosztowa linia lotnicza Arabii Saudyjskiej, która obsługuje dziesiątki lotów krajowych i międzynarodowych. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2007 r. firma przewiozła ponad 80 milionów pasażerów. Aktywny rozwój flynas jest częścią saudyjskiej strategii Vision 2030, zakładającej otwarcie kraju na świat i rozwój turystyki. W ramach tego planu firma ma na celu dotarcie do 165 krajowych i międzynarodowych miejsc docelowych.

Oferta lotów flynas na trasie Kraków-Rijad to nie tylko nowy rozdział w historii krakowskiego lotniska, ale i szansa na odkrycie fascynującego świata Bliskiego Wschodu. Ogromne zainteresowanie lotami już teraz pokazuje, że to jedna z najgorętszych premier tego lata - zarówno dla turystów, jak i biznesu.

