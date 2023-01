Fazy Księżyca 2023. Czy dziś jest pełnia, czy Księżyc w nowiu?

Kalendarz księżycowy na bieżąco śledzić będą fani astronomii z całego świata. Osoby, których pasją jest obserwacja nocnego nieba , zaczęły już wyszukiwać w sieci informacji na temat tego, jak rozkładają się cztery fazy Księżyca w 2023 roku.

Wyszczególniliśmy daty wszystkich pełni Księżyca na najbliższe 12 miesięcy.

Wyjaśniamy, jakie są fazy Księżyca i tłumaczymy, jaki wpływ mają na człowieka .

Spis treści: 01 Nazwy faz Księżyca w kalendarzu księżycowym?

02 Jak odróżnić Księżyc w pełni i Księżyc w nowiu?

03 Nów, pełnie i kwadry Księżyca w styczniu, lutym i marcu

04 Kiedy pełnia Księżyca w kwietniu, maju i czerwcu?

05 Kiedy nów Księżyca, a kiedy pełnia Księżyca w lipcu, sierpniu i wrześniu

06 Aktualna faza Księżyca w październiku, listopadzie i grudniu

07 Jak fazy Księżyca wpływają na człowieka?



Nazwy faz Księżyca w kalendarzu księżycowym?

Kalendarz księżycowy na 2023 rok tradycyjnie dzielimy na podstawowe cztery fazy Księżyca . Jest to najpopularniejsze rozróżnienie, zgodnie z którym możemy obserwować:

Nów Księżyca

Księżyca Pierwszą kwadrę Księżyca

Księżyca Pełnię Księżyca

Księżyca Ostatnią kwadrę Księżyca

Nieco rzadziej natomiast spotyka się rozróżnienie ośmiu faz Księżyca. Zwolennicy takiego podziału to jednak przede wszystkim fani astrologii i znaków zodiaku, którzy do czterech podstawowych dodają również fazy pośrednie. Przypisują im szczególne znaczenie, uważając, że cykl Księżyca wpływają na człowieka.

Sierp przybywający - motywacja

Pierwsza kwadra - akcja

- akcja Księżyc garbaty przybywający - zmiana

Pełnia - intensyfikacja

- intensyfikacja Księżyc garbaty ubywający - wdzięczność

Trzecia kwadra - uwolnienie

- uwolnienie Sierp ubywający - odpuszczanie



Jak odróżnić Księżyc w pełni i Księżyc w nowiu?

Omawiając kalendarz księżycowy 2023, skupmy się jednak na najpopularniejszym. Zacznijmy od rozróżnienia poszczególnych faz Księżyca. Skąd mamy wiedzieć, że widzimy Srebrny Glob w nowiu czy w pełni?

Księżyc w nowiu z naszej perspektywy znajduje się wówczas koniunkcji Słońcem. Nie widzimy go gołym okiem, ponieważ zwraca się do nas nieoświetloną półkulą.

z naszej perspektywy znajduje się wówczas koniunkcji Słońcem. Nie widzimy go gołym okiem, ponieważ zwraca się do nas nieoświetloną półkulą. Pierwsza kwadra Księżyca to czas, gdy Księżyc zbliża się do pełni. Z Ziemi widzimy wówczas jedynie wschodnią część tarczy naszego naturalnego satelity.

to czas, gdy Księżyc zbliża się do pełni. Z Ziemi widzimy wówczas jedynie wschodnią część tarczy naszego naturalnego satelity. Pełnia to faza, podczas której Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.

znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Ostatnia kwadra Księżyca to czas, gdy Księżyc oddala się od pełni . Tym razem z Ziemi widzimy jedynie oświetloną zachodnią część Srebrnego Globu.

Warto również mieć świadomość, że jeden cykl faz Księżyca wynosi około 29,5 dnia. Jest to czas, jaki musi upłynąć od jednej takiej samej fazy do drugiej, np. pełni lub nowiu. Okres ten nazywamy również miesiącem synodycznym.

Nów, pełnie i kwadry Księżyca w styczniu, lutym i marcu

Kiedy będzie pełnia Księżyca w styczniu, lutym i marcu, a kiedy nów, pierwsza i ostatnia kwadra? Oto kolejne fazy Księżyca na pierwszy kwartał 2023 roku.

Pełnia - 7 stycznia

- 7 stycznia Trzecia kwadra - 15 stycznia

Nów - 21 stycznia

- 21 stycznia Pierwsza kwadra - 28 stycznia

Pełnia - 5 lutego

- 5 lutego Trzecia kwadra -13 lutego

Nów - 20 lutego

- 20 lutego Pierwsza kwadra - 27 lutego

Pełnia - 7 marca

- 7 marca Trzecia kwadra - 15 marca

Nów - 21 marca

- 21 marca Pierwsza kwadra - 29 marca

Zdjęcie Pełnię Księżyca najlepiej obserwować w miejscach oddalonych od sztucznych źródeł światła i zanieczyszczeń miejskich. Najlepiej tam, gdzie niebo jest najbardziej bezchmurne / NurPhoto / Contributor / Getty Images

Kiedy pełnia Księżyca w kwietniu, maju i czerwcu?

Kiedy będzie pełnia Księżyca w kwietniu, maju i czerwcu, a kiedy nów, pierwsza i ostatnia kwadra? Oto poszczególne fazy Księżyca na drugi kwartał 2023 roku.

Pełnia - 6 kwietnia

- 6 kwietnia Trzecia kwadra - 13 kwietnia

Nów - 20 kwietnia

- 20 kwietnia Pierwsza kwadra - 27 kwietnia

Pełnia - 5 maja

- 5 maja Trzecia kwadra -12 maja

Nów - 19 maja

- 19 maja Pierwsza kwadra - 27 maja

Pełnia - 4 czerwca

- 4 czerwca Trzecia kwadra - 10 czerwca

Nów - 18 czerwca

- 18 czerwca Pierwsza kwadra - 26 czerwca

Zdjęcie Fazy Księżyca wynikają ze zmiany położenia Ziemi, Księżyca oraz Słońca względem siebie.

Kiedy nów Księżyca, a kiedy pełnia Księżyca w lipcu, sierpniu i wrześniu

Kiedy będzie pełnia Księżyca w lipcu, sierpniu i wrześniu, a kiedy nów, pierwsza i ostatnia kwadra? Oto fazy Księżyca, które obserwować będziemy w trzecim kwartale 2023 roku.

Pełnia - 3 lipca

- 3 lipca Trzecia kwadra - 10 lipca

Nów - 17 lipca

- 17 lipca Pierwsza kwadra - 26 lipca

Pełnia - 1 sierpnia

- 1 sierpnia Trzecia kwadra - 8 sierpnia

Nów - 16 sierpnia

- 16 sierpnia Pierwsza kwadra - 24 sierpnia

Pełnia - 31 sierpnia

- 31 sierpnia Trzecia kwadra - 7 września

Nów - 15 września

- 15 września Pierwsza kwadra - 22 września

Pełnia - 29 września

Zdjęcie Jaka jest aktualna faza Księżyca?

Aktualna faza Księżyca w październiku, listopadzie i grudniu

Kiedy będzie pełnia Księżyca w październiku, listopadzie i grudniu, a kiedy nów, pierwsza i ostatnia kwadra? Oto poszczególne fazy Księżyca na ostatni kwartał 2023 roku.

Trzecia kwadra - 6 października

Nów - 14 października

- 14 października Pierwsza kwadra - 22 października

Pełnia - 28 października

- 28 października Trzecia kwadra - 5 listopada

Nów - 13 listopada

- 13 listopada Pierwsza kwadra - 20 listopada

Pełnia - 27 listopada

- 27 listopada Trzecia kwadra - 5 grudnia

Nów - 13 grudnia

- 13 grudnia Pierwsza kwadra - 19 grudnia

Pełnia - 27 grudnia

Zdjęcie Każda faza Księżyca ma wpływ na człowieka. / 123RF/PICSEL

Jak fazy Księżyca wpływają na człowieka?

Ludzie od zarania dziejów zastanawiają się nad wpływem faz Księżyca na człowieka. Nasi przodkowie wierzyli, że rytm faz Księżyca w mniejszym lub większym stopniu zawsze odbijają się na naszym samopoczuciu i wyglądzie. Do dziś zresztą wielu fanów astrologii wciąż uważa, że woda oraz zioła pod wpływem kolejnych faz nabierają magicznych właściwości.

Księżyc w nowiu to faza, którą uznaje się za najlepszy okres, aby podejmować nowe wyzwania. Luna napełnia nas wówczas energią, siłą i pewnością siebie.

Pierwsza kwadra sprzyja odcięciu się od toksycznych spraw, a także zabiegom i kuracjom oczyszczającym. Kalendarz i cykl Księżyca podpowiada również, że może być to doskonały moment, aby odciąć włosy, aby je wzmocnić.

Pełnia Księżyca ma największy wpływ na człowieka. Niestety zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Luna ułatwia nam podejmowanie decyzji, zmysły są wówczas maksymalnie wytężone. Wzmaga również energię seksualną, dlatego w tym okresie szczególnie należy wystrzegać się romansów. Poza tym sprzyja również agresji, popadaniu w melancholię czy depresyjne nastroje.

Zdjęcie Czego wystrzegać się podczas pełni Księżyca? / 123RF/PICSEL

Trzecia kwadra księżyca jest za to okresem, który uspokaja nas po "życiowej burzy", jaką zgotowała nam pełnia Księżyca. To czas skupienia, regeneracji psychicznej i... przechodzenia na dietę. Niektórzy uważają, że to właśnie wtedy jest najlepsza przemiana materii, a łaknienie maleje. Takie ludowe przesądy należy jednak traktować z przymrużeniem oka.

