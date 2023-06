Coraz cieplejsze noce to okazja na obserwację nocnego nieba. Czerwiec będzie intensywnym miesiącem dla każdego fana zjawisk astronomicznych.

Na samym początku miesiąca będziemy mieli szansę obejrzeć pełnię Truskawkowego Księżyca.

Skąd się wzięła jego nazwa i jakie znaczenie miał dla naszych przodków?

Kiedy jest pełnia Księżyca w czerwcu 2023?

Truskawkowa pełnia Księżyca dokładnie wypada w niedzielę, 4 czerwca, o godzinie 5:43. Obserwację można rozpocząć już w sobotni wieczór. O godzinie 23:30 Księżyc będzie bowiem w bliskim złączeniu z gwiazdą Antares.

Nów Księżyca wypada z kolei 18 czerwca 2023 roku o godzinie 6:39. Kolejna pełnia będzie z kolei 4 lipca 2023 roku o godzinie 13:40.

Truskawkowy Księżyc i czerwcowa pełnia

Pełnia w czerwcu nosi nazwę Truskawkowego Księżyca. Jest ona silnie powiązana z naturą. Nazwa wynika z faktu, że czerwiec to miesiąc, w którym rozpoczyna się sezon na truskawki.

Czerwcowa pełnia to także czas, który jest silnie powiązany z dawnymi wierzeniami i rytuałami. Zwykle wypada w okolicach Nocy Kupały, czyli najkrótszej nocy w roku wypadającej 21 czerwca. Dla naszych przodków był to okres płodności i urodzaju. Do dzisiaj dawne zwyczaje są celebrowane w niektórych częściach Polski.

Podczas Nocy Kupały kluczową rolę odgrywał ogień. Do dzisiaj na niektórych górach pali się ogniska i świętuje najkrótszą noc w roku. Wiele miast organizuje także Wianki. Obecnie kojarzone są z koncertami i początkiem lata. Kiedyś były jednak popularnym zwyczajem wśród młodych kobiet. Wicie wianków oraz puszczanie ich na wodę miało przynieść im szczęście w miłości.

Co będzie można zobaczyć na czerwcowym niebie?

Pełnia Księżyca to nie jedyna atrakcja dla fanów nocnego nieba. Od początku czerwca będzie można podziwiać trójkąt letni oraz trójkąt wiosenny. Gwiazdozbiory będą widoczne przez cały miesiąc, z czasem będą się jednak pojawiać na coraz krócej.

Czerwiec to także miesiąc deszczu meteorów. Czerwcowe Bootydy zaobserwujemy pod koniec miesiąca, z maksimum przypadającym na noc z 27 na 28 czerwca.

