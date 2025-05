Ta choroba mózgu przeraziła Kanadę. Oni twierdzą, że… nie istnieje

W 2021 roku do mediów wyciekła notatka od władz sanitarnych Nowego Brunszwiku, która ostrzegała lekarzy, że nietypowo duża liczba mieszkańców regionu wykazuje objawy neurologiczne o niewyjaśnionej przyczynie. Nowe badanie, opublikowane właśnie w czasopiśmie naukowym JAMA Neurology, sugeruje jednak, że nie ma tam żadnej nowej jednostki chorobowej. To co takiego wydarzyło się w tej kanadyjskiej prowincji?