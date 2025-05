Przemoc w placówkach zdrowia. "Jesteśmy dla siebie nawzajem coraz gorsi"

Zwiększająca się liczba aktów agresji w placówkach medycznych skłania do refleksji nad przyczynami przemocy i wątpliwej skuteczności obecnie proponowanych rozwiązań. Ekspertów niepokoi społeczna akceptacja nadużyć i rosnące przyzwolenie na takie zachowania, co prowadzi do sytuacji jak niedawne ataki w Krakowie czy Pruszkowie. Podkreślają, że problem wymaga szerszego rozwiązania, które zajmie się korzeniami przemocy.