Patrzysz i jesz. WARS testuje płatności spojrzeniem PayEye.

8 maja WARS SA uruchomił program pilotażowy nowoczesnej technologii, który umożliwi dokonywanie płatności spojrzeniem . Na razie będzie to możliwe w jednej lokalizacji. Jest nią restauracja stacjonarna spółki zlokalizowana w budynku West Station na Al. Jerozolimskich 142A przy Dworcu Zachodnim w Warszawie.

Na razie są to testy. WARS SA chce w ten sposób sprawdzić nowoczesne rozwiązanie w działaniu i ocenić jego skuteczność, komfort oraz ewentualne zadowolenie ze strony klientów.

Jeśli program pilotażowy zakończy się sukcesem, to WARS SA rozważa jego dalsze wdrożenie. To oznacza, że płatności spojrzeniem mogą zostać spopularyzowane i w ten sposób zapłacimy także w innych miejscach. Pod uwagę brana jest nie tylko gastronomia, ale także zakup biletów oraz inne usługi kolejowe.

Czy nowoczesne płatności biometryczne trafią także do wagonów pociągów, które obsługuje WARS SA? Jeśli program pilotażowy odniesie sukces, to można spodziewać się, że to nastąpi. Na razie jednak trzeba poczekać na ocenę technologii w trakcie okresu testów, który pewnie trochę potrwa.