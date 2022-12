Kapsuła Orion wysłana w kosmos w ramach Artemis 1 wraca już do domu (lądowanie planowane jest na 11 grudnia), a sukces misji pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość, w której mamy nadzieję ponownie stanąć na Księżycu. Bo choć trudno w to uwierzyć, właśnie mija 50 lat od czasu, kiedy ostatni człowiek chodził po powierzchni naszego satelity, a był to Eugene Cernan, który razem z Ronaldem Evansem i Harrisonem Schmittem brał udział w misji Apollo 17. Któryś z nich - do dziś nie udało się ustalić kto dokładnie - jest też autorem jednego z najbardziej rozpowszechnionych obrazów w historii.



To już 50 lat od wykonania Blue Marble

Tak, zdjęcia wykonane ostatnio przez kapsułę Orion podczas przelotów obok Księżyca czy nawet małego japońskiego satelitę EQUULEUS, który wykonał unikatowe fotki odwrotnej strony Księżyca, są imponujące, ale jeśli chodzi o kosmiczną fotografię, zwycięzca jest tylko jeden. A mowa o słynnym Blue Marble, czyli zdjęciu w pełni oświetlonej Ziemi, które zostało nazwane w ten sposób, bo przypominało astronautom szklaną marmurkową kulkę (jak na swoje czasy charakteryzowało się też niespotykanym poziomem szczegółowości).

Z okazji 50. rocznicy powstania tego zdjęcia, Living Earth Orchestra (grupa naukowców, której celem jest edukowanie w sprawach klimatycznych i prezentowanie nowych sposobów odkrywania świata za pomocą zdjęć satelitarnych Ziemi w czasie rzeczywistym i nowych narzędzi do interakcji człowiek-komputer) we współpracy z NASA i Planetary Visions przygotowało wyjątkowy timelapse, który pokazuje jak zmieniała się w tym czasie Ziemia.



Co warto podkreślić, w 2015 roku w kosmos z misją obserwacji Ziemi i badania pogody kosmicznej poleciała sonda kosmiczna Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), wyposażona w kamerę EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera), która co dwie godziny robi zdjęcia w stylu Blue Marble.

LEO od lat opracowuje technologię, która pozwala na nadawanie takich obrazów Ziemi w dowolnym miejscu i czasie, a w planach jest zbudowanie konstelacji satelitów, aby pokazywać planetę w dzień i w nocy. W jakim celu? Jak tłumaczy główny naukowiec projektu, emerytowany profesor rozumienia obrazów i teledetekcji na UCL, Jan-Peter Muller, obrazy te mają zainspirować nowe pokolenie do troski o przyszłość Ziemi, tak jak zrobił to Blue Marble. Bo chociaż zdjęcia we wspomnianym filmie poklatkowym są spektakularne, to jednocześnie pokazują też skalę poczynionych przez człowieka zniszczeń.

Ujawniamy zarówno cud, jak i zniszczenia ekosystemów Ziemi. Kiedy widzisz, co się dzieje, dostajesz przekonujący sygnał do przebudzenia czytamy w opisie timelapse.