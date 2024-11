Problemy linii z Europy

W ostatnim czasie loty do Chin z Polski były obsługiwane przez dwie tradycyjne linie lotnicze - PLL LOT oraz Air China. Pasażerowie mogli skorzystać z trasy z warszawskiego Okęcia i polecieć na stołeczne lotnisko w stolicy Chin, czyli Pekinie. Niestety dla polskich linii, sytuacja geopolityczna zmieniła układ sił również w przestrzeni powietrznej.

Wszystko przez zakaz lotów nad terytorium Federacji Rosyjskiej dla przewoźników z Unii Europejskiej. Cierpią na tym te linie państw członkowskich, które korzystały z najbardziej optymalnej trasy - ta z Europy do Chin wiedzie właśnie nad Rosją. Z uwagi na ograniczenia, loty z Polski czy np. Holandii do Pekinu zaczęto wykonywać dłuższą trasą. To oznaczało większy koszt, a także więcej godzin spędzonych w samolocie przez pasażerów. Doszło do sytuacji, w której po prostu przestało się to opłacać. PLL LOT ogłosił, że zawiesza połączenie z Warszawy do Pekinu na czas zimy.

Air China i nowe loty do Chin?

Gdzie jedni mają problemy, inni wykorzystują swoją korzystniejszą sytuację. A w takiej znajduje się m.in. Air China. Chiński przewoźnik nie musi omijać terytorium Rosji, dzięki czemu jest w stanie oferować krótsze i tańsze połączenia z Europy do Pekinu. Również z Warszawy, gdzie obecnie realizuje 3 rotacje tygodniowo.

To może się już wkrótce zmienić, bo jak informuje serwis rynek-lotniczy.pl, stołeczne lotnisko przydzieliło liniom dodatkowe sloty na czas letniego rozkładu lotów. Air China otrzymało łącznie 240 slotów do dyspozycji. Przewoźnik może je wykorzystać do zwiększenia częstotliwości lotów z Warszawy do Pekinu - nawet do jednego dziennie.

Loty do Pekinu codziennie? To możliwe - i wiele wskazuje na to, że tak się stanie już w przyszłym roku.

Bez szans na konkurowanie

To stawia rodzimego przewoźnika w jeszcze gorszej sytuacji. Polski LOT nie jest w stanie konkurować z Air China na tej trasie z uwagi na czas i koszty. Jeżeli chiński przewoźnik ma do dyspozycji znacznie krótszą trasę, to dla pasażerów różnica jest ogromna. Podobnie zresztą z finansowej perspektywy linii. Z jednej strony ustanowienie wysokich cen nie ma sensu, gdy dostępna jest tania alternatywa. Z drugiej, latanie po kosztach nie prowadzi do niczego dobrego.

O problemie alarmują również inni przewoźnicy z Europy, jak np. KLM. Komisja Europejska została wezwana do pochylenia się nad problemem, w związku z którym linie lotnicze z UE nie mogą naturalnie rywalizować z azjatycką konkurencją. Dopóki trwa konflikt za naszą wschodnią granicą szans na poprawę jednak brak.

