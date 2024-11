Świetlna instalacja McDonald's we Wrocławiu. Hit czy kit?

Burger Drwala powraca do McDonald's - w związku z tym zdecydowano się na stworzenie nowej reklamy kanapki. W tym celu doszło m.in. do aranżacji wrocławskiej restauracji. Ogromna instalacja, która powstała z użyciem świetlnych paneli, budzi mieszane odczucia. Dla jednych miejsce ma bajkowy klimat, dla innych to zakłócenie spokoju.