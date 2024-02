Galaktyka wymykająca się naszemu zrozumieniu. Nikt nie wie, jak powstała

Wykraczamy teraz poza to, co było możliwe, aby potwierdzić istnienie najstarszych masywnych, uśpionych potworów istniejących głęboko we wszechświecie. To przesuwa granice naszego obecnego zrozumienia procesu powstawania i ewolucji galaktyk. Kluczowym pytaniem jest teraz, w jaki sposób powstają one tak szybko i bardzo wcześnie we wszechświecie i jakie tajemnicze mechanizmy prowadzą do nagłego powstrzymywania ich od tworzenia gwiazd, podczas gdy robi to reszta wszechświata.

Mówi współautorka badania dr Themiya Nanayakkara z Politechniki w Swinburne.