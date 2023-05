Widzicie już? Jeśli nie, to mam małą podpowiedź, a mianowicie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ukrywa się zaraz obok plamy słonecznej, czyli obszaru powierzchni Słońca, który wydaje się ciemny, ponieważ jest zimniejszy niż otaczający go obszar. W rzeczywistości ISS wygląda jak plama słoneczna, a wrażenie ten potęguje fakt, że znajduje się daleko od nas i mamy wrażenie, że obiekt na zdjęciu znajduje się na powierzchni Słońca.



Jak wyjaśnia Andrew McCarthy taki efekt wymagał od niego długich przygotowań i kilku prób na pustyni w Arizonie, bo chodziło o uchwycenie ISS w bardzo precyzyjnym momencie, więc wiele mogło pójść nie tak (wystarczyły chmury, które przysłoniły widok i popsuły jedno z ujęć).



Co więcej, chciał jednocześnie pokazać w tle ognistą chromosferę Słońca, czyli warstwę atmosfery słonecznej znajdującą się pomiędzy fotosferą a warstwą przejściową, gdzie plazma słoneczna osiąga temperaturę wrzenia powyżej 5538 stopni Celsjusza i emituje czerwone światło.



A że teleskopy miały ustawione bardzo małe pole widzenia, żeby skupić się na detalach, to fotograf musiał wykonać setki zdjęć wielu fragmentów powierzchni Słońca (jego teleskopy wykonują ok. 230 zdjęć na sekundę!), a następnie posklejać je w całość. Wygląda jednak na to, że 12-godzinna obróbka się opłaciła, bo zdjęcie jest wręcz niewiarygodne, chociaż McCarthy jest przekonany, że... stać go na więcej i w przyszłości należy się spodziewać kolejnych prób:

Z punktu widzenia kompozycji, myślę, że jako artysta mogę lepiej wykadrować to ujęcie. Więc pójdę po kolejne i myślę, że będzie jeszcze lepsze podsumowuje.