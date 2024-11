Jodek potasu stosuje się w leczeniu pacjentów. Ma on korzystne, ochronne działanie na tarczycę i wykazuje też działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe czy wykrztuśne. Trzeba jednak pamiętać, by przed zastosowaniem tych specyfików, skontaktować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie dawki.

Płyn Lugola podaje się, gdy dojdzie np. do katastrofy w elektrowni jądrowej. Wówczas w wyniku reakcji jądrowych, do atmosfery uwalniają się ogromne ilości radioaktywnego jodu-131 . Zaleca się podanie tabletek jodku potasu w celu nasycenia miąższu tarczycy stabilnym jodem i zablokowaniem wchłaniania radioaktywnego jodu. Nie bez znaczenia ma jednak czas, w którym zostanie podany jodek potasu lub płyn Lugola .

W przypadku prewencji, za optymalne uznaje się podanie jodu stabilnego w okresie od 24 godzin przed przewidywanym początkiem ekspozycji na promieniowanie do 2 godzin po jej rozpoczęciu. Można też zastosować go w ciągu 8 godzin od rozpoczęcia ekspozycji. Nie powinno się zażywać jodku potasu później niż 24 godziny po ekspozycji, ponieważ nie jest on skuteczny i dodatkowo może doprowadzić do wystąpienia problemów zdrowotnych. Zbyt wczesne, również nie ochroni na zapas.