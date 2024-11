Okazuje się, że armia Kremla sięgnęła po najpotężniejszą broń od czasu swojej pełnoskalowej inwazji na ten kraj. Putin ujawnił, że podczas nocnego ataku na miasto Dniepr Rosja miała użyć najnowszego pocisku balistycznego średniego zasięgu o nazwie Oresznik . Ma to być broń, która powstała na bazie innego superpocisku o nazwie RS-28 Sarmat , zwanego też Szatanem II. Jest to obecnie najpotężniejsza na świecie broń jądrowa. Żaden kraj nie ma jej odpowiednika.

Pocisk miał zostać wystrzelony z kosmodromu Kapustin Jar, który znajduje się w obwodzie archangielskim. Głowica typu MIRV może pomieścić ok. sześć sztuk pojazdów manewrujących. Mogą one dokonać uderzenia kinetycznego (o mocy eksplozji pięciu ton trotylu) na kilka celów jednocześnie z prędkością ponad 12 tysięcy km/h . W przypadku tego ataku, Rosjanie mogli użyć betonowych głowic.

Jednak jak przyznał sam Putin, eksperymentalny pocisk może przenosić również głowice jądrowe. Niestety, nic więcej nie wiadomo o tej broni, jednak jeśli on bazuje na pocisku RS-28 Sarmat , to sam pocisk może mieć masę 200 ton, ale głowica już 1,2 tony i może trafić w cel z dokładnością do 150 metrów.

Co ciekawe, rosyjski dyktator przekonywał, że jeśli armia będzie chciała ponownie użyć tej broni, to odpowiednio wcześniej poinformuje o tym ukraińskich cywili, by mogli się w porę ukryć w schronach. Oczywiście, ma to wymiar propagandowy. Teraz możemy spodziewać się, że bardzo często rosyjskie trolle będą wykorzystywały te informacje w mediach społecznościowych do siania paniki wśród społeczeństwa. Pomimo tego faktu, jest niemal pewne, że podczas najbliższych nocy Ukraina możne przeżyć kolejne gigantyczne bombardowania.