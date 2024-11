Wśród najważniejszych ustaleń wymienia się obecność obcych komponentów w systemie, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że często obserwuje się mieszanie części zagranicznych producentów w rosyjskich technologiach obronnych. Tym, co naprawdę przyciągnęło uwagę ekspertów, jest jednak użycie budowlanej pianki montażowej do zabezpieczenia kluczowych części wewnętrznych, jak bloki antenowe i akumulatory.

Eksperci podkreślają, że użycie tanich materiałów, jak pianka montażowa, do tak zaawansowanego systemu może budzić wątpliwości co do jakości i niezawodności tego sprzętu, szczególnie w kontekście jego zastosowania w warunkach bojowych. To odkrycie rzuca również nowe światło na to, jak rosyjskie technologie obronne, mimo swojego zaawansowania teoretycznego, mogą nie spełniać oczekiwań pod względem jakości wykonania i niezawodności.