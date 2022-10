Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie Słońca?

Obserwacje zaćmienia Słońca wymagają dużej ostrożności. W najlepszym przypadku za chwilę nieuwagi możemy zapłacić uszkodzeniem wzroku, a w najgorszym nawet jego utratą. Z tego powodu warto wiedzieć, czego nie należy używać do obserwacji tego niezwykłego zjawiska we wtorek, 25 października. Ciemne okulary, zdjęcie rentgenowskie czy przydymione szkło do oglądania zaćmienia Słońca to nie jest najlepszy pomysł.

Zdjęcie Obserwacje zaćmienia Słońca są trudne i wymagają odpowiedniego przygotowania. Na pewno nie służą do tego okulary przeciwsłoneczne. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL