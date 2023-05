Satelita nowej generacji

Z trzech rodzajów drewna, najwyższą odpornością wykazała się magnolia, dzięki swojej ogólnej wytrzymałości. W związku z czym, zostanie ona użyta do budowy eksperymentalnego satelity. Wydaje się, że wykonywanie czegokolwiek co ma polecieć w kosmos z drewna, nie jest najlepszym pomysłem.

Jednak dzięki przeprowadzonym eksperymentom wiemy, że drewno bardzo dobrze znosi warunki kosmiczne. Nie pęka, nie łuszczy się ani nie wykazuje żadnych oznak wypaczenia czy uszkodzeń powierzchni przez 10 miesięcy unoszenia się na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Co więcej, drewno wykazuje pewne zalety. Wchodząc w ziemską atmosferę, ulegnie całkowitemu spaleniu, nie powodując ryzyka zatrucia atmosfery, jak to się dzieje w przypadku spalania aluminium. Nie blokuje ono również fal elektromagnetycznych, co umożliwia umieszczanie anteny satelity wewnątrz, a nie na zewnątrz urządzenia.

Jeżeli pierwsza misja z użyciem drewnianego satelity powiedziecie się, otworzy to przed rynkiem kosmicznym nowe możliwości. Wbrew pozorom stanowi to ulepszenie wersji, nie jej obniżenie. Mimo że drewno uważane jest za bardziej kruche niż inne rodzaje materiałów wykorzystywanych do budowy urządzeń kosmicznych, to może się okazać, że drewniany satelita radzi sobie lepiej niż jego aluminiowi towarzysze.