Spis treści: 01 Dlaczego konstrukcje drewniane są coraz chętniej stosowane?

02 Jakie drewno używane jest w budownictwie?

03 Konieczna zmiana myślenia

04 Drewniane wysokościowce, które do tej pory powstały

05 Przygotowanie polskiego budownictwa do drewnianych konstrukcji

Jednym z państw, które ostatnio zwróciły swoją uwagę na drewniane konstrukcje, jest Australia. W planach są już budynki o wysokości 180-220 m, które mają powstać w Perth i Sydney. To ponad dwukrotnie więcej niż wynosi obecny rekord należący do wysokościowca. Mjøstårnet w Norwegii (85,4 m).

Dlaczego konstrukcje drewniane są coraz chętniej stosowane?

Drewno jest zrównoważonym i odnawialnym materiałem budowlanym, który magazynuje węgiel. Podczas produkcji stali i betonu emitowane są znaczne ilości dwutlenku węgla. Z drewnem jest odwrotnie. Podczas wzrostu pobiera z atmosfery dwutlenek węgla, węgiel magazynuje, a oddaje tlen.

Badanie przeprowadzone w 2017 r. w Australii wykazało, że budownictwo w tym kraju odpowiada za 18 proc. ich śladu węglowego. Jeśli nic nie zmienimy, to wartości te podwoją się do 2050 roku.

Jakie drewno używane jest w budownictwie?

Wysoka konstrukcja wymaga odpowiedniej wytrzymałości, którą daje drewno klejone (glulam i GLT) oraz drewno klejone krzyżowo (ang. cross-laminated timber, CLT). Nie tylko wytrzymałość, ale również możliwość wyginania materiału pozwala na zastosowanie niemal w każdej sytuacji.

W sytuacjach, gdy konieczne jest wzmocnienie konstrukcji, np. z powodu nadmiernego wyginania się podczas silnych wiatrów (ze względu na elastyczność drewna, mogą się bardziej odchylać, powodując chorobę morską) stosuje się dodatkowe betonowe rdzenie, stropy z betonu lub inne wzmocnienia stalowe.

Zdjęcie Przykład drewna klejonego krzyżowo (CLT) / Wikipedia

Konieczna zmiana myślenia

Mimo że jesteśmy w stanie wznosić znacznie więcej drewnianych budynków, nadal tkwimy w stali i betonie. Raport Forest and Wood Products Australia (FWPA) wskazał na dwa duże problemy, które hamują rozwój wysokościowego budownictwa drewnianego.

Pierwszym z nich jest brak specjalistycznej wiedzy na temat konstrukcji drewnianych. W dalszym ciągu na Wydziałach Budownictwa zbyt duży nacisk kładzie się na tradycyjnie stosowane metody i produkty.

Drugim problemem jest nasza mentalność, którą powinniśmy całkowicie zmienić i odejść od idei budowy wyłącznie drewnianych domów jednorodzinnych. To drewno powinno być podstawowym materiałem, a stal i beton ewentualnymi dodatkami.

Drewniane wysokościowce, które do tej pory powstały

Do tej pory najwyższym budynkiem, który powstał z drewna jest wspomniany wcześniej Mjøstårnet o wysokości 85,4 metra. Nieco niższy jest Blok mieszkalny Hyperion we Francuskiej Tuluzie o wysokości 55 m i Brock Commons — akademik kanadyjskiego University of British Columbia o wysokości 53 m.

Zdjęcie Mjøstårnet - najwyższy drewniany budynek / Øyvind Holmstad / Wikipedia

To jednak dopiero początek. W następnych latach najprawdopodobniej będziemy obserwowali rozkwit drewnianych konstrukcji. Ale inżynierowie, którzy obecnie pracują z drewnem, podkreślają, że wyścig wzwyż to nie wszystko i powinniśmy zainteresować się także zrównoważonym wykończeniem nowo powstałych obiektów, a tu drewno również możne być atrakcyjne.

Przygotowanie polskiego budownictwa do drewnianych konstrukcji

Choć w światowym wyścigu drewnianych konstrukcji nasz kraj nie jest widoczny w czołówce, to widać, że inżynierowie próbują coś zmienić. Na uczelniach powstają całe zespoły naukowców, które koncentrują się na działalności naukowej i dydaktycznej pod kątem konstrukcji drewnianych jak np. Zespół Konstrukcji Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Organizowane są także wydarzenia, np. Otwarte Dni Drewna, które promują wykorzystanie tego ekologicznego surowca.

Już teraz w naszym kraju prężnie działa branża drewniana, a nasze meble są eksportowane za granicę. Może warto również zwrócić uwagę na wyższe budynki, które będziemy mogli budować z drewna.

